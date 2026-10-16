La vida política en el estado de Oaxaca experimenta un proceso de reconfiguración tras el anuncio de la llegada de Pablo Puga al Partido Verde, procedente de Movimiento Ciudadano.

Fue el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho-Cué, quien anunció formalmente la incorporación de Pablo Puga a las filas del Partido Verde, dejando de lado a Movimiento Ciudadano.

Llegada de Pablo Puga al Partido Verde desde Movimiento Ciudadano busca impulsar el desarrollo estatal

La integración de Pablo Puga al Partido Verde desde Movimiento Ciudadano, plantea una labor coordinada con la dirigencia estatal del partido, encabezada por Pepe Estefan Gillessen.

Pablo Puga se suma al Partido Verde (Especial)

Según señaló el presidente de la Mesa Directiva, el estado de Oaxaca requiere una nueva generación de políticos que impulse el progreso mediante tres pilares; visión, capacidad de trabajo y cercanía con la gente.

El objetivo central de la incorporación de Pablo Puga, dejando de lado a Movimiento Ciudadano, es articular esfuerzos legislativos y comunitarios que se traduzcan en resultados palpables.

De este modo, el fortalecimiento de cuadros jóvenes busca consolidar una plataforma de trabajo orientada a resolver las principales demandas ciudadanas en el estado.

Esta decisión busca afianzar una alternativa política dinámica que responda a las necesidades territoriales, promoviendo causas orientadas al crecimiento incluyente y al desarrollo regional.

Asimismo, la adhesión subraya el interés de la representación parlamentaria en estrechar lazos con los liderazgos locales para respaldar iniciativas de impacto social.

Pablo Puga tiene una larga carrera previo a su llegada al Partido Verde desde Movimiento Ciudadano

Pablo Alberto Ramírez Puga Domínguez posee una larga trayectoria política antes de su llegada al Partido Verde, procedente de Movimiento Ciudadano.

Cuenta con antecedentes en la administración pública municipal, habiendo fungido como regidor de Salud, Sanidad y Asistencia Social en el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez.

Esto mientras Pablo Puga era militante activo de Movimiento Ciudadano antes de sumarse al proyecto del Partido Verde.

Al darle la bienvenida, el diputado Bolaños Cacho-Cué lo describió como un joven serio, responsable y con un genuino compromiso hacia la entidad.