Mario Calzada se sumó a Movimiento Ciudadano la tarde de este lunes 12 de octubre, rompiendo con el PRI y dejándolo sin un legislador más en la Cámara de Diputados.

El diputado federal por Querétaro dio a conocer su renuncia al PRI la noche del domingo 11 de octubre tras décadas con el partido, por lo que aseguró se va orgulloso y agradecido.

En su más reciente mensaje, ahora como militante de Movimiento Ciudadano, destacó que inicia una nueva etapa rumbo a las elecciones 2027.

Mario Calzada se suma a Movimiento Ciudadano en lo que definió como una nueva etapa política

Mediante sus redes sociales, Movimiento Ciudadano dio la bienvenida a Mario Calzada a la bancada naranja, sumando un curul en la Cámara de Diputados.

La confirmación también se dio por parte del diputado federal, quien compartió las fotos de la Coordinadora Nacional en el que fue recibido por el dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez.

Mario Calzada rompe con el PRI y se incorpora a Movimiento Ciudadano (Mario Calzada)

Mario Calzada destacó su incorporación a Movimiento Ciudadano como una nueva etapa en su trayectoria política y agradeció la oportunidad, además de reiterar su compromiso.

En su publicación, Mario Calzada añadió que mantendrá su prioridad de seguir trabajando por México y Querétaro en favor de las familias y el desarrollo del estado.

Las diputadas de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega y Laura Ballesteros, destacaron la llegada de Mario Calzada para sumar esfuerzos tanto para Querétaro como para el país.

Mario Calzada rompe con el PRI y se incorpora a Movimiento Ciudadano (Mario Calzada)

Mario Calzada rompe con el PRI y esto dijo sobre su renuncia

La noche del domingo 11 de octubre, Mario Calzada renunció formalmente al PRI tras décadas de militancia en las que se desempeñó en distintos cargos como diputado federal.

Aunque Mario Calzada no dio razones de su renuncia, destacó que los principios y convicciones no pertenecen a una sigla y se demuestran todos los días.

De momento, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, no se ha pronunciado sobre la renuncia de Mario Calzada, que dejaría a su bancada con 36 diputados federales.