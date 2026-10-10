Ernesto Gándara, excandidato del PRI a la gubernatura de Sonora, no descartó la posibilidad de fijar alianzas tras reunirse durante un evento de Movimiento Ciudadano con Luis Donaldo Colosio Riojas.

Durante una entrevista con la periodista Solangel Ochoa, Ernesto Gándara resaltó la estrecha relación de amistad y afecto que lo une con Luis Donaldo Colosio Riojas, vínculo heredado del trato directo que sostuvo con sus padres.

Además, destacó el desempeño y crecimiento que ha tenido el senador Colosio Riojas en la función pública.