Erubiel Alonso Que, diputado federal por Tabasco, anunció entre lágrimas su salida del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras 30 años de militancia.

“Hace unos minutos presenté mi renuncia al PRI, 30 años de trayectoria. Tomar este camino obedece a un proceso de reflexión personal” Erubiel Alonso Que, diputado federal por Tabasco

Durante una entrevista en el noticiero Telereportaje Tabasco, explicó que la decisión fue resultado de un proceso de reflexión personal y que se suma a la bancada de Movimiento Ciudadano para continuar su proyecto político.

Visiblemente conmovido, Erubiel Alonso Que aseguró que su renuncia al PRI se dio en buenos términos, aunque reconoció que su relación personal con Alejandro Moreno quedó afectada.

Erubiel Alonso anunció su salida del PRI entre lágrimas

Al descartar que su decisión tenga el objetivo de generar divisiones dentro del PRI, el diputado federal por el estado de Tabasco, Erubiel Alonso, anunció su salida del tricolor.

En la entrevista para la cadena XEVT, el legislador federal reveló que desde semanas atrás, analizó el tema y decidió sumarse a Movimiento Ciudadano para seguir con su proyecto.

Sin embargo, al resaltar que buscará la candidatura emecista por la alcaldía de Centro, Erubiel Alonso Que rompió en llanto al destacar que dejará atrás su amplia trayectoria en el PRI.

🤯 📺RENUNCIA AL PRI Y LLORA



Rompe en llanto el diputado @Erubiel_Alonso_ tras anunciar que deja las filas del tricolor. Durante el programa Telereportaje Tabasco con @EmmanuelSibilla pic.twitter.com/K4pkS1tLKk — Laura Brugés (@LauraBruges) June 8, 2026

Visiblemente conmovido, el diputado cortó su mensaje por unos instantes para intentar contener el llanto e incluso pidió “un segundo” al periodista que lo entrevistó.

Al continuar con su pronunciamiento, destacó sin poder evitar la lágrimas y con la voz entrecortada, que ya había renunciado al PRI debido a un “proceso de reflexión personal”.

Erubiel Alonso aseguró que se va del PRI en buenos términos

En medio del llanto por anunciar su salida de las filas del PRI, Erubiel Alonso afirmó que la decisión de dejar al tricolor fue resultado de un proceso personal que en ningún sentido busca confrontación.

Sobre ello, el diputado subrayó que no queda mal con el PRI, sino que el vínculo institucional terminó de manera respetuosa, aunque reconoció que la relación personal con Alejandro Moreno sí quedó afectada.

El legislador indicó que se retira con la frente en alto, por lo que agradeció a la militancia priista y expresó que su salida no implica ruptura, sino el cierre de un ciclo político dentro del partido.

Finalmente, reiteró que se va en buenos términos, destacó gratitud hacia sus compañeros y aclaró que su compromiso principal es con los ciudadanos, más allá de las siglas partidistas.