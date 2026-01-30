A través de sus redes sociales, Sandra Cuevas publicó un video en un tono sarcástico, en donde critica a la oposición y reafirma su apoyo y respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Quiero enviarle un mensaje a nuestra querida oposición mexicana: deben estar muy contentos, ¿saben por qué? Porque tienen, tenemos a un gran líder, a un líder maravilloso e inteligente: la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta de México. Y no lo digo yo, lo dice el hombre más poderoso del mundo: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.” Sandra Cuevas

El mensaje de Sandra Cuevas dirigido a la oposición mexicana, cita los elogios que Donald Trump publicó en su red social Truth tras su llamada con Claudia Sheinbaum el pasado 29 de enero.

Sandra Cuevas respalda a Sheinbaum al citar elogios de Trump

Sandra Cuevas nuevamente se ve envuelta en polémica, pues ahora en sus redes sociales publicó un mensaje dirigido a la posición mexicana, es decir partidos como el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.

En dicho video, Sandra Cuevas, quien se describió a sí misma como “política y empresaria mexicana”, citó los elogios que Donald Trump hizo a Claudia Sheinbaum tras sostener una segunda llamada con la mandataria, en donde tocaron temas sobre el comercio y el narcotráfico.

Sin embargo, Sandra Cuevas ironizó los comentarios de Trump asegurando que a la oposición le encantaba seguir lo que dijera el presidente estadounidense, debían sentirse “muy contentos porque tenemos a la presidenta más inteligente y maravillosa del mundo”:

“Como ustedes son muy obedientes y les encanta escuchar y les encanta las recomendaciones, y les encanta, vuelvo a decir, lo que dice el presidente de Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo, pues entonces obedezcan y estén muy contentos por que ‘tenemos a la presidenta más inteligente y maravillosa del mundo’. Saludos PAN, PRI, PRD y MC. Dios los bendiga.” Sandra Cuevas

Cabe recordar que tras la llamada que ambos mandatarios tuvieron, Trump calificó la conversación con Sheinbaum como “productiva” y elogió su liderazgo en México; algo que Sandra Cuevas resaltó para evidenciar la hipocresía opositora.

No obstante, tras publicar el video sarcástico a la oposición, Sandra Cuevas fue duramente criticada por los usuarios en redes sociales, destacando pasar de crítica de Morena a defensora de Claudia Sheinbaum.

Incluso los usuarios acusan a Sandra Cuervas de oportunista con un falso apoyo a Sheinbaum, pues cabe recordar que hace poco reveló su regreso a la política.