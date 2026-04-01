La ex alcaldesa de Cuauhtémoc en la CDMX, Sandra Cuevas, se deslindó de Morena, pues resaltó que su respaldo es exclusivo para la presidenta Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch.

“Yo jamás he dicho “vamos a apoyar a Morena”, mi respaldo y mi apoyo es para la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y para Omar García Harfuch" Sandra Cuevas

Así lo sentenció la ex aspirante a la Cámara de Senadores al señalar que hay versiones difundidas incluso por medios de comunicación, que afirman que también está apoyando a Morena.

Al rechazar dicha posibilidad, Sandra Cuevas insistió en expresar su apoyo a las acciones y estrategias que ha puesto en marcha la presidenta y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Sandra Cuevas se deslinda de Morena

A mediados de enero de 2026, Sandra Cuevas dio un cambio drástico en su discurso, pues pasó de criticar al gobierno federal a expresar su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, la ex alcaldesa de Cuauhtémoc dejó en claro que el apoyo que suele manifestarle a la presidenta de la República, no significa que también está apoyando a Morena.

“Quiero ser muy clara porque he visto muchos medios de comunicación y personas que han opinado que quiero trabajar con Morena o ya estoy a su favor” Sandra Cuevas

Entrevistada por el portal noticioso, Político, Sandra Cuevas acusó que han comenzado a circular versiones en las que dijo, se asevera que tiene la intención de sumarse de lleno a Morena.

Al recriminar que incluso hay medios de comunicación que han hecho eco de ello, la también empresaria se deslindó de forma tajante del partido e insistió en que solo apoya al proyecto presidencial.

Por ello, refirió que nunca ha dicho que apoyará a Morena y menos ha llamado a respaldar al partido, por lo que tomó distancia de él y de las versiones que acusó, han tomado fuerza recientemente.

Sandra Cuevas (Galo Cañas/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Sandra Cuevas reitera respaldo a Sheinbaum y Harfuch

Luego de negar que tenga la intención de respaldar a Morena, Sandra Cuevas hizo patente su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Sobre el tema, dijo que cambió su perspectiva crítica que inició desde años atrás cuando Sheinbaum era jefa de gobierno, debido a que ahora está convencida de que “lo están haciendo bien”.

“Pienso que lo están haciendo bien, así como en su momento señalé que las cosas no se estaba haciendo bien en la jefatura de gobierno, pues hoy digo lo contrario” Sandra Cuevas

Al hablar del trabajo de la mandataria, resaltó que ha demostrado su capacidad y valía en momentos puntuales como las negociaciones que ha sorteado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sobre Omar García Haruch, apuntó que el secretario ha conseguido asestar distintos “golpes certeros contra el crimen organizado” que han permitido un gran avance no visto desde muchos años.