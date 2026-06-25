Bernardo Bosch Hernández, padre de Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, renunció a Petróleos Mexicanos (Pemex) en abril de 2026, de acuerdo con documentos oficiales.

Según un registro de conclusión laboral de Pemex Corporativo, el exfuncionario dejó su cargo en la empresa productiva del Estado el pasado 16 de abril de 2026.

La información proviene de la declaración de situación patrimonial y de intereses en versión pública, disponible a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Bernardo Bosch, padre de Fátima Bosch, fue visto en el partido México vs Chequia

Bernardo Bosch, padre de Fátima Bosch, fue captado entre los asistentes al partido México vs Chequia durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, los boletos correspondientes a la zona donde se encontraba sentado junto a su esposa, Vanessa Fernández —hermana de la exsenadora de Morena, Mónica Fernández Balboa—, tendrían un costo superior a los 100 mil pesos.

La presencia de la familia en dicho encuentro generó comentarios y controversia en redes sociales debido a sus vínculos con Pemex y figuras relacionadas con Morena, además de las comparaciones realizadas por usuarios respecto al elevado costo de las entradas para el evento mundialista.

Exclusiva



Los padres de Fátima Bosch con boletos de Hospitality de más de $100 mil pesos cada uno.



El funcionario de Pemex y la hermana de la senadora de Morena pasándola a todo dar.



¿Será que ya también compraron el Mundial y México será campeón? pic.twitter.com/S3qtSseNFV — vampipe ⍨ (@vampipe) June 25, 2026

Padre de Fátima Bosch reportó ingresos superiores a 2 millones de pesos anuales

De acuerdo con su declaración patrimonial pública, Bernardo Bosch Hernández ocupó como último cargo en Pemex el de subdirector de Seguridad, Salud, Gestión Ambiental, Energética y Confiabilidad.

Aunque presentó su renuncia el 16 de abril de 2026, el exfuncionario reportó ingresos anuales superiores a 2 millones de pesos provenientes de diversas fuentes, entre ellas:

Actividades industriales.

Actividades comerciales.

Enajenación de bienes.

Otros ingresos no considerados en los rubros anteriores.

Asimismo, declaró haber recibido 350 mil pesos como remuneración neta correspondiente al año en curso hasta la fecha de conclusión de su cargo público, monto que incluiría sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y otras prestaciones.