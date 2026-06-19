El senador Miguel Ángel Yunes Márquez fue captado en el partido México vs Corea del Sur del 18 de junio pese a críticas de Ariadna Montiel y Morena por austeridad.

Tras las fotografías de políticos en el partido inaugural, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, como Citlalli Hernández, habían criticado su presencia debido al alto precio de los boletos.

En el caso del México vs Corea del Sur en el Estadio Akron de Guadalajara, el rango de precios estaba entre los 22 mil y 98 mil pesos.

Miguel Ángel Yunes Márquez fue captado en el México vs Corea del Sur

En redes sociales circula una fotografía de Miguel Ángel Yunes Márquez en el partido México y Corea del Sur, pese a las críticas y llamados de Morena en pro de la austeridad republicana.

En la imagen se observa a Miguel Ángel Yunes Márquez con un jersey de la Selección -muy parecido al oficial negro de Adidas con valor de casi tres mil pesos-.

Al momento, Miguel Ángel Yunes Márquez no ha compartido las imágenes que estaba tomando en el momento que fue captado por otros aficionados en el Estadio Guadalajara.

Ni tampoco ha dado respuesta a las críticas en redes sociales, referente a que no está cumpliendo con el principio de Morena referente a la austeridad.

También en redes se mencionó que Miguel Ángel Yunes Márquez no sería militante de Morena, ante oposición del movimiento en Veracruz, cuando se registró desde el Senado.

Sin embargo y como se lee en el Sistema de Información Legislativa (SIL), Miguel Ángel Yunes Márquez sí es senador de Veracruz por Morena.