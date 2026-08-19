La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que fuerzas del Gabinete de Seguridad iniciaron un operativo en Michoacán para la detención de un objetivo prioritario.

“Hay un operativo de detención de un objetivo varios objetivos relevantes y más tarde el gabinete de seguridad va a dar esa información” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, resaltó que desde la madrugada del miércoles 19 de agosto se inició el operativo, razón por la que se dio la toma de algunos lugares en Michoacán, donde varios elementos trabajan para reinstaurar la paz.

De acuerdo con los primeros reportes, la detención realizada sería la de Heraclio Guerrero Martínez, “El tío Lako” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); sin embargo, no ha sido confirmada.

Sheinbaum confirma operativo en Michoacán; Gabinete de Seguridad informará detención de objetivo prioritario

Claudia Sheinbaum confirmó que la madrugada del 19 de agosto de 2026 se inició un operativo por las fuerzas miembros del Gabinete de Seguridad para la detención de un objetivo prioritario.

De acuerdo con la presidenta, será el Gabinete de Seguridad quien informe los resultados del operativo, así como la identidad del objetivo o los objetivos que se detuvieron.

Asimismo, confirmó que los bloqueos que se han reportado en diferentes puntos de Michoacán son una reacción por este operativo.

Operativo en Michoacán sería para detener a “El tío Lako”

En informes realizados por diversos medios de comunicación locales, el operativo que derivó en balaceras y bloqueos en Zamora, Michoacán, sería para la detención de “El tío Lako”.

El operativo generó un enfrentamiento entre fuerzas del orden y miembros del crimen organizado la mañana del miércoles 19 de agosto de 2026, cerca de la carretera Zamora la Piedad en Pátzcuaro, Michoacán.

Este enfrentamiento habría provocado que elementos del crimen organizado realizaran diversos bloqueos, así como el robo de vehículos que fueron quemados en las zonas de los bloqueos.

Sin embargo, no se ha conformado por parte de las autoridades la detención de “El tío Lako”