El diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco estuvo en el México vs Ecuador, acorde con un video que circula en redes sociales, esto pese a llamado a no asistir.

En el video sólo se observa a Cuauhtémoc Blanco en las gradas del Estadio Banorte, en lo que se apunta sería el pasado 30 de junio, durante el México vs Ecuador.

Los boletos de dicho partido rondaban de manera inicial los 14 mil y 21 mil pesos, sin embargo, tras darse a conocer los equipos, se dispararon hasta 96 mil pesos en zona VIP.

Cuauhtémoc Blanco estuvo en el México vs Ecuador: así fue captado por aficionados

En redes sociales circula un video de Cuauhtémoc Blanco en el México vs Ecuador, en lo que se presume es una zona de lujo, que en reventa llegaron a los 180 mil pesos.

Cuauhtémoc Blanco estuvo en el México vs Ecuador (Captura de pantalla)

El video fue compartido por Marcel Carrillo, que afirma, lo grabó un conocido, quien también lo publicó en sus redes sociales, sin dar mayor información sobre la zona.

Aunque Cuauhtémoc Blanco no confirmó su presencia en el Estadio Banorte, un segundo video de Luces del Siglo lo capta llegando con impermeable para ver el partido.

Ese mismo día, Cuauhtémoc Blanco dedicó un nuevo mensaje por el partido, con la camiseta de la Selección, ya que afirmó, sin importar en donde, tocaba usar el jersey.

Hasta el momento y tras dos días del partido, Cuauhtémoc Blanco no se ha pronunciado por su asistencia, pese a llamado de Morena a no asistir por su principio de austeridad.

Cuauhtémoc Blanco estuvo en el México vs Ecuador (Cuauhtémoc Blanco)

Cuauhtémoc Blanco suma asistencia a su tercer partido como parte del Mundial 2026

Esta no es la primera vez que Cuauhtémoc Blanco asiste a ver a la Selección con motivo del Mundial 2026, ya que también fue visto en la inauguración contra Sudáfrica.

Mientras que en los partidos amistosos, fue criticado por acceder en automóvil al México vs Portugal, pese a la reciente implementación de “La última milla”.

De acuerdo con lo dado a conocer, Cuauhtémoc Blanco asistió a la inauguración del Mundial 2026 como invitado especial, sin embargo, el exfutbolista no aclaró su presencia.