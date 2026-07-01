En el México vs Ecuador, fue captada Juana Carrillo, alcaldesa de Cuautitlán e integrante de Morena; se señala está en zona premium del Estadio Banorte, con precios que llegaron a los 95 mil pesos.

Durante la espera por el retraso del partido, la alcaldesa fue vista en el Estadio Banorte, esto pese al llamado de su dirigencia de no asistir, sin embargo, Juana Carrillo afirmó en redes que fue invitada.

De manera inicial, boletos en el Estadio Banorte oscilaban entre los 14 mil y 21 mil pesos, los de mayor precio, sin embargo, en reventa alcanzaron los 186 mil cuando se confirmó un México vs Ecuador.

Alcaldesa de Cuautitlán, Juana Carrillo, es captada en zona premium durante el México vs Ecuador

Juana Carrillo fue captada por medios de comunicación en la zona premium del Estadio Banorte, por los cuales habría pagado desde 95 mil pesos hasta 180 mil en caso de reventa, pese a llamado a austeridad.

Juana Carrillo, alcaldesa de Cuautitlán, acude al Estadio Banorte en zona premium para el México vs Ecuador (Redes sociales)

De acuerdo con las imágenes compartidas en redes también por aficionados, la morenista se estaba tomando selfies acompañada de un hombre, lo que provocó críticas entre los internautas.

Aunque Juana Carrillo no dio respuesta a las mismas sí aclaró su presencia en el partido, en su nueva foto de perfil, que se trata de una de las selfies que se tomó en el Estadio Banorte.

La alcaldesa de Cuautitlán aseguró en su nueva foto de perfil que compartiría los en vivo del partido, además de que prepararía un evento en la demarcación para celebrar el triunfo de México.

A su vez, Juana Carrillo prometió hacer en vivos del México vs Ecuador y “sorpresas” para Cuautitlán en caso de que México le gane a Ecuador, sin adelantar detalles.

Alcaldesa de Cuautitlán fue invitada por ser sede de la Copa del Mundo

En dicha publicación, Juana Carrillo explicó que su presencia en el México vs Ecuador fue como invitada especial gracias a los organizadores del fanfest porque Cuautitlán albergó la Copa del Mundo.

Esto con referencia a que Cuautitlán recibió la exhibición de la réplica oficial de la Copa del Mundo en el Estadio Los Pinos, en donde se llevará a cabo un nuevo evento si México vence esta noche.