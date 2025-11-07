Fátima Bosch se convirtió en tendencia a pocas semanas de la edición Miss Universo 2025 tras su enfrentamiento con Nawat Itsaragrisil.

Pero, no fue la única que capturó gran atención en redes, pues su madre Vanessa Fernández Balboa generó revuelo por el enorme parecido con la joven y el apoyo incondicional a su hija

¿Quién es Vanessa Fernández Balboa?

Es poco lo que se sabe de la mexicana Vanessa Fernández Balboa, pues es una persona que ha manejado su vida fuera de los reflectores.

¿Cuántos años tiene Vanessa Fernández Balboa?

Se desconoce la edad exacta de Vanessa Fernández Balboa.

¿Quién es el esposo de Vanessa Fernández Balboa?

Se sabe que Vanessa Fernández Balboa está casada, pero no hay información pública de su esposo más que fotos en Instagram.

¿Qué signo zodiacal es Vanessa Fernández Balboa?

No hay datos concretos de la fecha de nacimiento de Vanessa Fernández Balboa.

¿Quiénes son los hijos de Vanessa Fernández Balboa?

Vanessa Fernández Balboa es madre de Fátima Bosch y del ingeniero Bernardo Bosch.

¿Qué estudió Vanessa Fernández Balboa?

Se desconoce el grado de estudios o las escuelas en las que Vanessa Fernández Balboa haya llevado a cabo su formación profesional.

¿En qué ha trabajado Vanessa Fernández Balboa?

Lo poco que se sabe de Vanessa Fernández Balboa es gracias a su hija Fátima Bosch.

En concursos y certámenes la modelo siempre ha descrito a su madre como uno de los pilares más importantes de su vida.

Por su parte, Vanessa Fernández Balboa no duda en compartir los logros de su hija en redes sociales.