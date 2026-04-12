Si notaste tiempos de espera más largos de lo normal en la Línea 3 del Metro CDMX el viernes 10 de abril, se debió al paro del Sindicato del Metro, el cual podría reforzarse el día lunes 13.

Lo que significa que la Línea 3 del Metro CDMX enfrentaría más afectaciones, provocando un caos de movilidad entre los pasajeros.

Línea 3 del Metro CDMX reducirá considerablemente su tránsito

De acuerdo con datos entregados tras el paro del Sindicato del Metro el pasado viernes, en total se perdieron 557 vueltas en el transporte, siendo la Línea 3 del Metro CDMX la más afectada con 99.

Tren del Metro CDMX. (Adolfo Vladimir/Cuartoscuro / Adolfo Vladimir)

En caso de reforzarse el paro en el servicio, la Línea 3 del Metro CDMX podría tener una reducción aún mayor del número de vueltas de los trenes en todo el día lunes.

Es decir, los convoy tardarían varios minutos en pasar y estos siempre estarían al tope de su capacidad en ambas direcciones, siendo más evidente en horas pico (en la mañana a Universidad y en la tarde a Indios Verdes).

Si bien aún hay esperanza de que haya alguna clase de arreglo o aplazamiento en el paro, autoridades han recomendado a la población que tomen sus precauciones.

Sobre todo porque el conflicto estallaría exactamente en el regreso a clases de alumnos de educación básica, así como el retorno de todos los trabajadores que tomaron vacaciones de Semana Santa.

¿Cuáles son los problemas con los trabajadores del Metro CDMX?

El paro de labores del que amenaza el Sindicato del Metro se debe a que no han avanzado las negociaciones con las autoridades competentes, sobre las mejoras en las condiciones de trabajo.

Los agremiados que laboran en el Metro CDMX quieren más recursos para el mantenimiento preventivo de instalaciones y trenes, así como una repartición puntual del presupuesto autorizado por el gobierno de la ciudad.

Sin embargo, han señalado que el secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton, no ha ofrecido una solución real a sus demandas.

Por ello han declarado que en caso de no haber acuerdo, si bien no se cortará el servicio, este se reducirá a su mínima expresión, a pesar de las afectaciones que esto conllevaría.