Fernando Espino Arévalo es el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, organismo que representa a los trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, uno de los principales medios de movilidad en la Ciudad de México.

Con más de cuatro décadas en el cargo, ha sido una figura clave dentro del sindicato, desde donde toma decisiones que impactan a más de 12 mil trabajadores. En 2026, solicitó al gobierno capitalino 6 mil millones de pesos, condicionando el servicio extraordinario del sistema.

¿Quién es Fernando Espino?

Fernando Espino Arévalo es un ingeniero eléctrico y líder sindical mexicano. Durante su formación académica en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, algunas versiones lo vinculan con grupos de porrismo estudiantil.

Participó en la primera huelga del Metro en 1975, donde los trabajadores exigían mejores condiciones laborales. Posteriormente, accedió al liderazgo sindical, desplazando a Carlos Stek.

Aunque dejó el cargo por un periodo, lo recuperó en 1983, consolidándose desde entonces como secretario general del sindicato del Metro.

A lo largo de su trayectoria, ha enfrentado señalamientos por presunto nepotismo, debido a la presencia de familiares en la nómina del sistema.

Fernando Espino: el líder del sindicato del Metro con más de 40 años en el cargo. (Cuarto Oscuro / Edgar Negrete Lira)

¿Qué edad tiene Fernando Espino?

Fernando Espino Arévalo tiene 77 años, ya que nació el 22 de febrero de 1949 en Michoacán.

¿Quién es la pareja de Fernando Espino?

De acuerdo con distintas fuentes, Fernando Espino ha mantenido una relación con Lorena Moreno Martínez y anteriormente estuvo casado con María del Carmen García Villarreal.

¿Qué signo zodiacal es Fernando Espino?

Fernando Espino es Piscis, signo de agua asociado con la intuición, creatividad y adaptabilidad, ya que nació el 22 de febrero.

¿Fernando Espino tiene hijos?

Fernando Espino es padre de Fernando Espino González y Mabel Espino Suárez, quienes han trabajado en áreas administrativas dentro del sistema, como supervisión y comedores.

¿Qué estudió Fernando Espino?

Fernando Espino cursó estudios en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) del Instituto Politécnico Nacional.

Además, cuenta con:

Cinco diplomados en áreas administrativas

Curso en Estudios Políticos, Económicos y Sociales

¿En qué ha trabajado Fernando Espino?

Fernando Espino Arévalo ha desarrollado su carrera principalmente en el ámbito sindical y político, donde es conocido por su liderazgo prolongado en el sindicato del Metro. Su trayectoria incluye: