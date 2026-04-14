El Metro de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer que reanudará operaciones con normalidad este martes 14 de abril de 2026.

Lo anterior, luego de que representantes del Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo alcanzaran el diálogo con el director general del Metro CDMX, Adrián Rubalcava.

Metro CDMX alcanza acuerdos con sindicato y ponen fin a la huelga; de esto hablaron

A través de un comunicado, el Metro CDMX informó que este martes 14 de abril reanudará sus operaciones con normalidad en las 12 Líneas tras la huelga de trabajadores de este Sistema de Transporte Colectivo (STC).

En el texto, representantes sindicales señalaron que entre los temas que fueron abordados se encuentra la necesidad de contar con un presupuesto que permita garantizar el mantenimiento de trenes, vías e instalaciones fijas.

Asimismo, la importancia de escuchar las solicitudes que con anterioridad han sido presentadas por la base trabajadora del Metro CDMX.

El Sindicato señaló que por ahora se trata de un primer acercamiento, cuya finalidad es trazar la ruta para alcanzar soluciones justas que permitan la mejora de condiciones laborales, seguridad y calidad del servicio del Metro CDMX.

Adrián Rubalcava alcanza acuerdo con Sindicato del Metro CDMX (@AdrianRubalcava / X)

Por su parte, Adrián Rubalcava manifestó que entre los acuerdos alcanzados con el sindicato está priorizar el mantenimiento a las instalaciones.

Además, generar condiciones laborales que reconozcan el esfuerzo de los trabajadores de este importante sistema de transporte, así como la seguridad de los usuarios.

Ambas partes externaron que la comunicación continuará, con el fin de desarrollar y trabajar en las soluciones a los acuerdos alcanzados en una primera reunión.