La tarde de este lunes 13 de abril, usuarios de la Línea 7 del Metro CDMX reportaron presencia de humo en la estación Mixcoac.

Desde otras estaciones de la misma línea hubo quejas de usuarios que señalaban retrasos de hasta 20 minutos.

Ante la situación, el Metro CDMX informó que un tren fue retirado por motivos de revisión, siendo que el servicio fue restaurado a la brevedad.

Colapsa línea 7 del Metro en CDMX (Redes sociales)

¿Qué pasó en la línea 7 del Metro CDMX? Usuarios inconformes con el servicio

En redes sociales, usuarios del Metro CDMX difundieron fotos y videos al momento del colapso en la línea 7 desde sus diferentes estaciones.

Las imágenes muestran los pasillos repletos de gente, así como el humo que se reportó en Mixcoac y algunos reportes adicionales de estaciones como Constituyentes y Polanco, también por humo.

De acuerdo con los usuarios, durante el desalojo de uno de los trenes se abrieron las puertas del lado equivocado, provocando quejas por la respuesta ante la crisis.

A esto se suma que los retrasos provocaron que usuarios se vieran obligados a buscar rutas alternas de traslado.

Colapsa Línea 7 del Metro CDMX (Redes sociales)

Por otra parte, la línea 7 del Metro no fue la única con reportes de atraso, pues la Línea 1 también contó con múltiples reportes alrededor de las siete de la tarde.

La estación Insurgentes estuvo cerrada para algunos usuarios, mientras que en otras estaciones usuarios se quejaron por el tiempo de espera y la saturación de gente esperando.