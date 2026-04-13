Fernando Espino, líder del Sindicato Nacional del Sistema Colectivo Metro, alertó un gran riesgo de descarrilamiento en el Metro CDMX ante la falta de mantenimiento de las instalaciones.

En entrevista para Ciro Gómez Leyva, el líder sindical llamó a los usuarios a sumarse a la propuesta por mejorar las condiciones de trabajo, pues las exigencias del sindicato son para el beneficio de quienes utilizan esta red de transporte.

“Nosotros solicitamos respetuosamente que los usuarios se sumen a este llamado, es en beneficio de los mismos, no queremos correr riesgos” Fernando Espino, líder del Sindicato Nacional del Sistema Colectivo Metro

Asimismo, señaló que solo en la Línea 1, remodelada recientemente, hay más de 7 mil durmientes fracturados, lo que representa un alto riesgo de descarrilamiento.

Asimismo, destacó que se presentan flamazos en todas las líneas del Metro CDMX debido a la falta de mantenimiento a las vías.

Sindicato del Metro CDMX advierte riesgo de descarrilamientos

Fernando Espino señaló que el gobierno de la CDMX no ha respondido a los reclamos justos del sindicato, que este lunes 13 de abril mantiene un paro para exigir las condiciones necesarias para realizar su trabajo.

De acuerdo con el líder sindical, sólo en la línea 1 del Metro CDMX se tiene el registro de más de 7 mil durmientes fracturados, lo que significa el riesgo constante de descarrilamiento.

“Estamos en riesgo permanente de un descarrilamiento. Nada más en la Línea 1 tenemos más de 7 mil durmientes fracturados con el riesgo permanente de un descarrilamiento en la circulación de los trenes” Fernando Espino, líder del Sindicato Nacional del Sistema Colectivo Metro

Asimismo, señaló que en todas las líneas se presentan flamazos constantes, como el denunciado en redes sociales el pasado 8 de abril, cuando una explosión fue captada en video en la estación Salto del Agua de la Línea 1.

“Tenemos muchos flamazos constantes en todas las líneas por la falta de material para dar mantenimiento a las vías. No contamos con estopa, no contamos con ropa de trabajo, equipo de seguridad personal, en sí está abandonado” Fernando Espino, líder del Sindicato Nacional del Sistema Colectivo Metro

En este sentido, Fernando Espino señaló que desde el sindicato consideran que el presupuesto del Metro CDMX está “secuestrado”, pues a dos años de la administración actual, no se ha comprado ningún material o equipo para el mantenimiento necesario.

“Creemos que el presupuesto está secuestrado, no se ha comprado absolutamente nada a pesar de que expusimos puntualmente toda la problemática punto por punto” Fernando Espino, líder del Sindicato Nacional del Sistema Colectivo Metro

Solo 68 trenes del Metro CDMX están en buenas condiciones, señala sindicato

Por otra parte, Fernando Espino compartió que, de los 391 trenes con los que cuenta el Metro CDMX; solo 68 están en buenas condiciones para su circulación.

“Solamente contamos con 68 trenes en buenas condiciones que circulan en la Línea 1 y la Línea 12” Fernando Espino, líder del Sindicato Nacional del Sistema Colectivo Metro

Asimismo, destacó que el 70% del total de trenes no ha recibido el mantenimiento requerido por falta de materiales, a pesar de contar con más de 2 millones de km recorridos.

El 30% restante, señaló, tienen mantenimiento parcial e incompleto por la misma situación; mientras que 84 permanecen detenidos en los talleres sin poder ser puestos en circulación.