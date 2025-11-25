Arturo Becerra, representante en Michoacán del Frente para la Defensa Nacional del Campo, confirmó reunión con la Secretaría de Gobernación (Segob) este 25 de noviembre.

“No nos han cumplido ninguno de esos 7 acuerdos, no nos atiende, nos traen con puras mentiras. Siempre buscan la manera de que quede mal sea uno como agricultor”. Arturo Becerra, representante en Michoacán del Frente para la Defensa Nacional del Campo.

Sin embargo, Arturo Becerra aseguró que el bloqueo del 24 de noviembre sigue en algunos estados de la República Mexicana.

Agricultores mantienen bloqueo aunque accedieron a diálogo con Segob

El bloqueo del 24 de noviembre se extendió para los agricultores, pues según lo dicho por Arturo Becerra del Frente Nacional para la Defensa Nacional del Campo, siguen cerrando en varios puntos.

En una entrevista dada a Azucena Uresti, Arturo Becerra informó que agricultores de estos estados siguen en cierres de carreteras:

Michoacán

Jalisco

Guanajuato

Zacatecas

Sinaloa

Asimismo, señaló que aunque el bloqueo es total se convierte en parcial en caso a adultos mayores, vehículos con niños y casos de emergencia.

Por otra parte, el representante de Michoacán aseguró que compañeros del Frente Nacional para la Defensa del Campo asistirán a la reunión con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob hoy 25 de noviembre a las 11:00 am en la CDMX.

Ante ello, espera que la mesa de diálogo con Segob sea gratificante, asegurando que no han efectuado los 7 acuerdos que les prometieron desde el 29 octubre en materia del campo.

Frente Nacional para la Defensa del Campo rechaza que su bloqueo tenga fines políticos como dijo Segob

Arturo Becerra del Frente Nacional para la Defensa del Campo compartió que bloqueos de agricultores siguen en algunos estados, irán a reunirse con Segob aunque acusan que dijeron mentiras.

Debido a que en conferencia de prensa Rosa Icela Rodríguez argumentó que bloqueos del 24 de noviembre tenían fines políticos, Arturo Becerra desmintió este hecho con un “gracias a Dios, no”.

“Nos está faltando al respeto con todos esos comentarios que dio la secretaria de Gobernación, no somos de ningún partido político”. Arturo Becerra, representante en Michoacán del Frente para la Defensa Nacional del Campo.

El representante de Michoacán explicó que su simpatía era con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) pero tras el sexenio de AMLO quedó decepcionado porque no les cumplió lo dicho en campaña “fueron puras mentiras”.