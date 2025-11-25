La Secretaría de Gobernación (Segob) informó el saldo luego del bloqueo del 24 de noviembre de agricultores y transportistas en la República Mexicana.

Con un total de 17 estados participantes en las exigencias de agricultores y transportistas que paralizó con bloqueos del 24 de noviembre, aunque Segob sostiene que no tienen motivos para manifestarse.

Bloqueo del 24 de noviembre tuvo 29 cierres en 17 estados, informó Segob

Luego del bloqueo del 24 de noviembre, la Secretaría de Gobernación informó el saldo total que paralizó las entradas a las CDMX, pero también parte de la República Mexicana.

En un comunicado lanzado por la Segob se detalló que en total fueron 29 bloqueos por transportistas y agricultores, de los cuales 17 fueron en carreteras federales y 12 en estatales.

Asimismo, se informó que 17 de los bloqueos realizados el 24 de noviembre fueron totales y 12 fueron parciales dejando uno o dos carriles para el libre tránsito.

Al bloqueo del 24 de noviembre se sumó la toma de tres casetas y una aduana donde había manifestantes del gremio de agricultores.

Bloqueo de transportistas y agricultores el 24 de noviembre en Tula. (Francisco Villeda/Cuartoscuro / Francisco Villeda)

Segob sostiene que agricultores y transportistas no tienen porqué manifestarse

La Segob informó sobre el bloqueo del 24 de noviembre realizado en algunos estados de la República Mexicana, pero reiteró que su manifestación era sin motivo.

A través del mismo comunicado, la Segob sostuvo que ha habido diálogo constante con agricultores y transportistas por las inquietudes que tienen.

Recordó que han tenido más de 200 reuniones -en el caso de agricultores- con “autoridades federales y productores”.

Por otra parte, ha habido mesas de trabajo con distintas instituciones para resolver las inquietudes de los transportistas.

“Reiteramos que no había motivo para llevar a cabo este tipo de acciones, puesto que el Gobierno de México siempre tiene abierta la mesa de atención para escuchar y recibir las demandas sociales”. Comunicado de la Segob.

La Segob informa sobre los bloqueos del 24 de noviembre de transportistas y agricultores. (@SEGOB_mx)

Segob se reunirá con transportistas y agricultores tras bloqueo del 24 de noviembre

La Segob informó sobre el bloqueo sucedido el 24 de noviembre y aunque ese día estaba esperanzados a reunirse con agricultores y transportistas, la mesa de trabajo sucederá un día después.

Según David Ortiz, vicepresidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), aseguró que bloqueos siguen al 25 de noviembre en algunos estados de la República Mexicana.

Sin embargo, tanto él como Arturo Becerra, representante de Michoacán del Frente Nacional para la Defensa del Campo, confirmaron que se reunirán con Segob el 25 de noviembre.

Luego de los bloqueos del 24 de noviembre, agricultores y transportistas se reunirán con la Segob a las 11:00 am para llegar a un acuerdo, informaron a Azucena Uresti.

Por otra parte, David Ortiz y Arturo Becerra negó pertenecer a algún partido político como Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, aseguró ante los bloqueos.