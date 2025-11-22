Transportistas y agricultores confirmaron que el próximo lunes 24 de noviembre se realizará un megabloqueo en importantes carreteras de México y anticiparon qué estados serán los afectados; te damos los detalles.

De acuerdo con la información, los transportistas y agricultores que participarán en el megabloqueo del 24 de noviembre pertenecen a las siguientes agrupaciones:

Asociación Nacional de Transportistas

Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano

Movimiento Agrícola Campesino

Agricultores realizan nuevos bloqueos en todo México (Luis Ramírez / EFE)

Estados afectados por el megabloqueo de transportistas y agricultores programado para el 24 de noviembre

Las agrupaciones de transportistas y agricultores confirmaron el megabloqueo del 24 de noviembre y recomendaron a la población evitar salir ese día, pues las manifestaciones afectarán la circulación en varias vialidades.

Según las fuentes consultadas, habrá muchos estados afectados por el megabloqueo del 24 de noviembre, entre los cuales se encuentran los siguientes:

Aguascalientes

Baja California

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Coahuila

Colima

Durango

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Cabe mencionar que durante la jornada del 24 de noviembre también se sumarían bloqueos en aduanas fronterizas del norte de México, sin embargo, esto no se ha confirmado y tampoco se tienen horarios previstos.