Transportistas y agricultores confirmaron que el próximo lunes 24 de noviembre se realizará un megabloqueo en importantes carreteras de México y anticiparon qué estados serán los afectados; te damos los detalles.
De acuerdo con la información, los transportistas y agricultores que participarán en el megabloqueo del 24 de noviembre pertenecen a las siguientes agrupaciones:
- Asociación Nacional de Transportistas
- Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano
- Movimiento Agrícola Campesino
Estados afectados por el megabloqueo de transportistas y agricultores programado para el 24 de noviembre
Las agrupaciones de transportistas y agricultores confirmaron el megabloqueo del 24 de noviembre y recomendaron a la población evitar salir ese día, pues las manifestaciones afectarán la circulación en varias vialidades.
Según las fuentes consultadas, habrá muchos estados afectados por el megabloqueo del 24 de noviembre, entre los cuales se encuentran los siguientes:
- Aguascalientes
- Baja California
- Chiapas
- Chihuahua
- Ciudad de México
- Coahuila
- Colima
- Durango
- Estado de México
- Guanajuato
- Guerrero
- Hidalgo
- Jalisco
- Michoacán
- Morelos
- Nayarit
- Nuevo León
- Oaxaca
- Puebla
- Querétaro
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Veracruz
- Yucatán
- Zacatecas
Cabe mencionar que durante la jornada del 24 de noviembre también se sumarían bloqueos en aduanas fronterizas del norte de México, sin embargo, esto no se ha confirmado y tampoco se tienen horarios previstos.