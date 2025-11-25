El Partido Revolucionario Institucional (PRI) rechazó la postura emitida por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, respecto al megabloqueo realizado hoy lunes 24 de noviembre.

Y es que en conferencia de prensa, Rosa Icela Rodríguez aseveró que los megabloqueos de transportistas y agricultores eran supuestamente “injustificables”, asegurando que el gobierno federal ha estado dispuesto al diálogo.

Productores protestan por la Reforma a la Ley de Aguas Nacionales, impulsada por el gobierno federal (ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO / Adolfo Vladimir)

PRI respalda a transportistas y agricultores tras postura de Rosa Icela Rodríguez

El grupo parlamentario del PRI compartió su rechazo a la postura de Rosa Icela Rodríguez, quien descalificó el megabloqueo que tuvo lugar este lunes.

El PRI manifestó que tanto transportistas, los cuales exigen seguridad en las carreteras ante el aumento en la inseguridad, y los agricultores, quienes piden defender su derecho al agua, tienen justificación para manifestarse y merecen ser escuchados.

Por tal motivo, ante las palabras de Rosa Icela Rodríguez, externaron su total respaldo a ambos sectores, rechazando estar detrás de la organización de las manifestaciones.

El PRI urgió al gobierno federal implementar estrategias a nivel federal para mejorar la seguridad carretera, presentando la propuesta de una Política Nacional de Seguridad Productiva para tal fin.

Además, señalaron que velar por la seguridad de los transportistas, así como por la protección a los productores agrícolas, debería ser una prioridad de las autoridades federales.

Por tal motivo aseguraron que, desde lo legislativo, buscaran promover reformas que puedan proteger a transportistas y agricultores, pues reiteraron que su compromiso es defenderlos desde el Congreso.