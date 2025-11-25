David Ortiz el vicepresidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) aseguró que su gremio ya no está en bloqueo carretero tras manifestación del 24 de noviembre.

Por otra parte, confirmó que la Secretaría de Gobernación (Segob) los citó a una mesa de diálogo hoy 25 de noviembre en la Ciudad de México (CDMX) a la cual irán.

ANTAC quita bloqueo y asistirá a mesa de diálogo con Segob

David Ortiz de la ANTAC señaló que el megabloqueo realizado junto a los agricultores el 24 de noviembre terminó, de modo que al 25 de noviembre fue levantado.

Sin embargo, apuntó que hay varios estados en la República Mexicana donde los bloqueos siguen por agricultores:

Aduanas de Cd. Juárez

Michoacán

Veracruz

Estado de México

Por otra parte, David Ortiz aseguró que Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, los citó a una mesa de diálogo el 25 de noviembre en la CDMX, misma a la que asistirán a las 11:00 am que los citaron.

“Esperemos que la plática y diálogo esté acorde a todo y podamos salir a trabajar (...) Vamos a ver cómo podemos arreglar esto. Ojalá sea positivo”. David Ortiz, vicepresidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).

ANTAC rechaza que sus bloqueos tengan fines políticos como dijo Segob

David Ortiz de la ANTAC confirmó fin de los bloqueos por transportista y señaló que asistirán a una mesa de diálogo con Segob el 25 de noviembre, pese a que sus dichos son falsos.

En conferencia de prensa la Segob aseguró que el bloqueo del 24 de noviembre por transportistas y agricultores eran políticos, pero David Ortiz ya lo negó.

En entrevista con Azucena Uresti, el vicepresidente de la ANTAC se burló ante señalamientos de ser del Partido Acción Nacional (PAN) o el Partido Revolucionario Institucional (PRI), asegurando “soy apartidista”.

David Ortiz de la ANTAC explicó que confió en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pero “quedamos decepcionados de los partidos” luego del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.