La presidenta de México negó dichos de la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) asegurando que manifestantes agricultores y transportistas tuvieran carpetas de investigación.

Por otra parte, Claudia Sheinbaum señaló que el gobierno no interpondrá persecución a quiénes realizaron el bloqueo del 24 de noviembre.

Claudia Sheinbaum rechaza persecución a quienes bloquearon el 24 de noviembre

La presidenta de México fue cuestionada en la mañanera del pueblo sobre el bloqueo del 24 de noviembre por agricultores y transportistas que provocó un caos en varios puntos de la República Mexicana.

Ante ello, se le cuestionó sobre la persecución que Rosa Icela Rodríguez, titular de Segob, aludió sobre manifestantes, asegurando tienen carpetas de investigación ya abiertas.

🔴“Quizás” se malinterpretó lo que dijo la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sobre carpetas de investigación de líderes de megabloqueo: Claudia Sheinbaum. “Nosotros no perseguimos a nadie por manifestarse”.



Claudia Sheinbaum negó que miembros de los agricultores y transportistas tengan “carpetas de investigación abiertas” o bien, que se les fueran a crear por bloquear el 24 de noviembre.

Fue así que la mandataria negó que Morena vaya a tener persecución contra gremios que se manifiesten en México.

Asimismo, aclaró que lo que Rosa Icela Rodríguez compartió es que sí es un delito cerrar las carreteras, aunque el gobierno no accionará con denuncias.

“Sí es delito, pero eso no quiere decir que vayamos a perseguir a las personas por manifestarse, no. Es un delito, porque en efecto es delito, pero cuando hay una manifestación por distintos asuntos nosotros no perseguimos a nadie por manifestarse”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Por otra parte, recordemos que la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) aseguró que su líder Iván Estévez estaba siendo amenazado con una carpeta de investigación, pero hasta el momento no han compartido más detalles sobre el tema.