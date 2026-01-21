Epigmenio Mendieta, abogado de los hermanos Farías Laguna, señaló que es completamente legal que ambos se mantengan en la Marina como personal en activo.

En entrevista para Ciro Gómez Leyva, el abogado señaló se inició un proceso de baja contra:

Sin embargo, se puede iniciar un amparo en contra de que se inicie el procedimiento, cosa que hizo el contralmirante, así como en contra de la resolución definitiva de baja, hecho que realizó el vicealmirante, “para defender sus derechos laborales”.

No es procedente separar a los hermanos Farías Laguna de sus cargos, asegura abogado

El abogado de los hermanos Farías Laguna señaló que la Secretaría de Marina no tiene una hipótesis que haga procedente que se les separe del servicio activo.

De acuerdo Epigmenio Mendieta, no se puede separar del cargo al vicealmirante y al contraalmirante mientras que no se concluya el proceso en su contra.

“Esto tiene como propósito establece que la hipótesis que está planteando la Secretaría de Marina Armada de México no es procedente para llevar a cabo la conclusión de separarlos del servicio activo” Epigmenio Mendieta, abogado de los hermanos Farías Laguna

Por ello, destacó que se iniciaron amparos para que permanezcan en servicio activo dentro de la Marina, en defensa de sus derecho laborales, pues no se les puede sacar de la organización, “en virtud de una serie de condiciones que serían indispensables previo a decidir esto”

Esto quiere decir, aseguró el abogado de los hermanos Farías Laguna, que no podría suceder hasta que hayan sido declarado culpables.

“Solamente una sentencia definitiva que haya causal ejecutoria es la que limita los derechos…en le caso de los dos no ha sucedido” Epigmenio Mendieta, abogado de los hermanos Farías Laguna

Hermanos Farías siguen recibiendo su salario como miembros activos de la Marina

Por otra parte, el abogado señaló que los amparos interpuestos también son para que los hermanos Farías Laguna puedan mantener sus ingresos, es decir, continúan percibiendo su salario.

Sin embargo, ambos sólo reciben el “mínimo vital”, que corresponde al 30% de sus salarios para que puedan mantener sus gastos de vida.

Asimismo, se mantiene el servicio médico que, consideró el abogado Epigmenio Mendieta, es indispensable para ellos y sus familiares.