La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una nueva orden de captura en contra del contralmirante Fernando Farías Laguna tras ausentarse de su audiencia por huachicol fiscal.

Este miércoles 5 de noviembre había sido fijada —por tercera ocasión— la audiencia de imputación de Fernando Farías Laguna por su implicación en la red de huachicol fiscal junto a su hermano.

Sin embargo, la defensa de Fernando Farías Laguna había solicitado nuevamente reprogramar la audiencia, ya que acusó tener problemas con la evidencia que entregó la FGR.

Fernando Farías Laguna (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

FGR solicita nueva orden de aprehensión contra Fernando Farías Laguna por huachicol fiscal

Tal como dieron a conocer medios de comunicación, la FGR solicitó a la jueza Nancy Selene Hidalgo una nueva orden de captura por el caso de huachicol fiscal contra Fernando Farias Laguna.

Y es que al igual que en ocasiones anteriores, Fernando Farias Laguna no se presentó a declarar al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 1, mejor conocido como el penal del Altiplano.

Acorde con lo informado, tampoco lo habría hecho su abogado, Saúl Reyes, pese a la solicitud de postergar dicha audiencia por documentos de la carpeta de investigación “testados”.

En respuesta, la FGR habría argumentado que mínimo debía presentarse la defensa de Fernando Farias Laguna y exponer los documentos de la investigación con los que habría problemas, lo que no sucedió.