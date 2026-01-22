Epigmenio Mendieta, abogado defensor de los hermanos Farías Laguna, aseguró ambos solo son chivos expiatorios en el caso de huachicol fiscal.

En entrevista para LatinUS, el abogado cuestionó que las acusaciones por huachicol fiscal solo están recayendo en los hermanos Farías Laguna y no en contra de otros altos mandos de la Secretaría de Marina (Semar).

Cabe recordar que se trata de:

Hermanos Farías Laguna serían chivos expiatorios en huachicol fiscal; abogado pide investigar a otros mandos de la Marina

Epigmenio Mendieta se pronunció entorno a las investigaciones por huachicol fiscal, toda vez que el expediente de la Fiscalía General de la República (FGR) señala que los hermanos Farías Laguna colocaron a personal de confianza en puestos clave de la Marina para ampliar su red criminal.

En este sentido, el abogado aseguró que ambos solo serían un chivo expiatorio de las autoridades, con el único objetivo de proteger a altos mandos de la Semar.

Y es que Mendieta cuestionó que la FGR no esté investigando otros mandos superiores como el Oficial Mayor, incluso al propio exsecretario de Marina en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Rafal Ojeda Durán.

De acuerdo con el defensor, esto se debe a que, más allá de que Ojeda Durán sea tío de los hermanos Farías Laguna, cualquier cambio o asignación debía estar firmada por el propio titular de la institución.

Por ello Epigmenio Mendieta pidió a las autoridades que investiguen a mandos de la Marina que sí tenían capacidad para aprobar cambios dentro de la dependencia y se deje de señalar a los hermanos Farías Laguna.