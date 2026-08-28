Terry Cole, jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, destacó la trayectoria compartida que tiene con Omar García Harfuch como policías.

Según indicó Terry Cole, la cercanía con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, se debe principalmente a que ambos comenzaron como policías de a pie antes de ocupar los cargos que ostentan actualmente.

“A ambos nos une la aplicación de la ley. Si miras la trayectoria de Omar y la mía, empezamos como policías de a pie”. Terry Cole

Terry Cole resalta vínculo con García Harfuch por pasado como policías; “compartimos información diario”, aseguró

Durante una entrevista celebrada en Argentina tras la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), Terry Cole destacó la buena relación que sostiene actualmente con García Harfuch.

De acuerdo con el jefe de la DEA, esto se debe a su trayectoria compartida como policías, lo que hace que ambos tengan un vínculo importante debido a la experiencia acumulada en cuando a la aplicación de la justicia.

En este sentido, Cole aseguró que sostiene conversaciones diarias con García Harfuch, sin ahondar en los detalles que abordan durante dichas charlas.

Terry Cole destaca trayectoria compartida con García Harfuch como policías (@OHarfuch / X)

La buena relación, incluso, ha hecho que ambos funcionarios tengan importantes reuniones en materia de seguridad, revelando detalles de sus visitas bilaterales.

Puntualmente, Cole aseguró que ha visitado al menos una vez a García Harfuch en México, en tanto el titular de la SSPC ha visitado hasta en dos ocasiones al jefe de la DEA en las oficinas centrales de dicha dependencia.

“Es a través de esa experiencia que compartimos un vínculo común. Yo he visitado a Omar en la Ciudad de México y él me ha visitado dos veces en las oficinas centrales de la DEA. Omar y yo compartimos información a diario... Así es como luce una verdadera relación”. Terry Cole

Cole afirmó que esto es una clara muestra del trabajo conjunto entre México y Estados Unidos en seguridad, el cual está dirigido a priorizar el combate al grupos del narcotráfico.

No obstante, el jefe de la DEA subrayó que todo este trabajo se realiza siempre desde el respeto a las instituciones de cada uno de los países.