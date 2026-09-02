Claudia Sheinbaum, presidenta de México respondió sobre los elogios que ha emitido Terry Cole, director de la Administración de Control de Drogas​ de Estados Unidos (DEA) a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, asegurando que se trata de “tácticas de injerencia”.

“Ellos busca de una u otra manera para debilitar a los gobiernos, porque esto es uno de sus objetivos y en particular gobiernos independiente, que defendemos la soberanía dividirnos internamente, es una de sus estrategia, no de ahora de siempre, generar divisiones al interior del gabinete de seguridad, generar división del gabinete federal, son tácticas de injerencia”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Dejando en claro que la estrategia de Estados Unidos no permea en su gobierno, pues la presidenta dijo muy segura el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México se distingue por la coordinación y la unidad.

“Se toparon con pared, porque el gabinete de seguridad del Gobierno de México tiene una coordinación y unidad enorme, el general secretario, el almirante secretario, Omar, la secretaría de gobernación tienen mucha colaboración, mucho entendimiento, no hay división al interior”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Estados Unidos no logrará injerencia, ni división: Claudia Sheinbaum

Tras calificar los elogios de Terry Cole a Harfuch fueron como “tácticas de injerencia”, Claudia Sheinbaum aseguró que Estados Unidos no logrará injerencia ni división en su gobierno.

“Piensan que por hablar bien de uno, mal de otros van a generar al interior división, pero no, fracasan en eso, porque no lo logran. Hay mucha coordinación y mucho patriotismo de todos de la defensa de México”.

Asimismo, Sheinbaum dijo que estos elogios no se dan en cualquier tiempo, pues también se dan en el marco de las elecciones de Estados Unidos, por lo que nuevamente usan sus estrategias mencionando a México o incluso influenciar en las propias de acá.

Sin embargo, Sheinbaum se dijo segura de su gobierno y la confianza que se tiene de manera interna, pese a los actos de intervención de Estados Unidos,

“Recuerden que ellos están en elecciones, en noviembre, usan muchas veces a México como parte de su elección, como hemos dicho que se ocupen de los asunto de allá, acá nos ocupamos nosotros… Lo que buscan es hasta influenciar en nuestras elecciones, es un asunto de siempre, nosotros debemos tener claridad de ello, no hay división, ni problemas si hablan bien del uno y mal de otros no generan problemas internos entre nosotros". Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Pese a esto, Sheinbaum se dijo siempre dispuesta a trabajar con Estados Unidos bajo coordinación y respetando la soberanía de cada país.