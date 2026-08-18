“Un socio de confianza”: Terry Cole reconoce a García Harfuch en Argentina

Durante la Conferencia Internacional para el Control de Drogas en Argentina, Terry Cole reconoció al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como “un socio de confianza y un buen amigo de Estados Unidos”.

Omar Garcia Harfuch, amigo, gracias por tu liderazgo Terry Cole, director de la DEA

El director de la DEA destacó su trayectoria de más de 20 años en la seguridad pública y recordó el atentado de 2020, subrayando que Omar García Harfuch entiende el riesgo personal de enfrentar al crimen organizado.

Por su parte, Omar García Harfuch agradeció la cooperación institucional y resaltó los avances logrados en coordinación bilateral.

Terry Cole reconoce a Omar García Harfuch en Argentina como un “socio de confianza”

En la presentación de Omar García Harfuch, Terry Cole lo definió como “un socio de confianza y un buen amigo de Estados Unidos”, durante la conferencia en Argentina.

Omar García Harfuch es un "buen amigo de Estados Unidos", dice el jefe de la DEA, Terry Cole, reconociendo su labor al frente de la política de seguridad de México. #JLMNoticias #Aguascalientes #Ags pic.twitter.com/HyXvMjClXy — José Luis Morales (@JLMNoticias) August 18, 2026

Terry Cole resaltó la trayectoria de Omar Garcia Harfuch hasta convertirse en titular de la SSP, ya que lleva 20 años protegiendo a México, primero como policía federal.

También destacó la inteligencia de Omar Garcia Harfuch debido a su coordinación en las operaciones y principalmente en las investigaciones para encontrar a los líderes.

Ya que aseguró, gracias a su experiencia, Omar García Harfuch entiende los retos que representan el narcotráfico y la violencia que destruye las familias y traspasan fronteras.

Por lo que destacó que Omar García Harfuch sabe la importancia de la inteligencia para desmantelar a los cárteles que han traspasado fronteras en México y Estados Unidos.

Terry Cole asegura que Harfuch entiende el riesgo tras atentado en 2020

Terry Cole mencionó a su vez el atentado en contra de Omar García Harfuch en 2020, que dejó la muerte de dos integrantes de su escolta personal, por lo que entiende el riesgo personal.

Pese a ello, Terry Cole aseguró que Omar García Harfuch se enfrenta a este tipo de retos, de frente, ante los más de cien asistentes a la 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas.

En su discurso, Omar García Harfuch agradeció a Terry Cole por la invitación y la cooperación que ha fluido mejor entre México y Estados Unidos, lo que ha dado en avances en seguridad.