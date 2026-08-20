El secretario Omar Gacía Harfuch confirmó un golpe al crimen organizado con la incautación de 120 kilos de fentanilo al grupo “Los Rusos” en Mexicali, Baja California.

El titular de la SSPC señaló que, con el apoyo de información de inteligencia de la DEA, así como de las autoridades mexicanas, se logró una acción operativa contra el grupo delictivo dedicado al tráfico de drogas.

Asimismo, resaltó la cooperación internacional en el combate al narcotráfico, así como la capacidad operativa de las autoridades mexicanas.

Omar García Harfuch (Omar García Harfuch/X)

Gabinete de Seguridad decomisa 120 kilos de fentanilo en Mexicali a Los Rusos

Omar García Harfuch informó que, a través de un operativo conjunto de las instituciones del Gabinete de Seguridad se dio un golpe al grupo de Los Rusos, brazo armado y operativo de Los Mayitos del Cártel de Sinaloa en Mexicali, Baja California.

Durante el operativo en un inmueble vinculado a dicho grupo delictivo se decomisaron 120 kilos de fentanilo, lo que corresponde a más de 4 millones de dosis.

En este operativo en el que además de decomisaron varios autos y un arma de fuego participaron elementos de:

Fiscalía General de la República(FGR)

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

Secretaría de Marina (Semar)

Autoridades estatales

Incautan 120 kilos de fentanilo al grupo del Cártel de Sinaloa, Los Rusos (Especial)

Tras el operativo, Omar García Harfuch destacó la importancia de la cooperación internacional “acompañada de investigación y capacidad operativa de las instituciones mexicanas”.

Asimismo, resaltó que esta cooperación y acción permite traducir la información de inteligencia “en resultados concretos contra las organizaciones criminales y sus estructuras logísticas”.