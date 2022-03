¿Quién es Salvador Cienfuegos, el militar invitado especial del AIFA y parte del caso Ayotzinapa?

Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con Enrique Peña Nieto , acudió a la inauguración del AIFA como militar invitado especial pero, ¿cuál es su relación con el caso Ayotzinapa?

Salvador Cienfuegos es un militar y político mexicano de 73 años de edad; estuvo activo en el Ejército mexicano por más de 50 años y su formación fue en el Heróico Colegio Militar.

Sin embargo, a lo largo de su trayectoria se ha visto involucrado en casos como Ayotzinapa y Tlatlaya, y acusado de tener vínculos con el crimen organizado.

Pese a esto, Cienfuegos acudió a la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) el pasado 21 de marzo, junto a Guillermo Galván, otro extitular de la Sedena.

Salvador Cienfuegos era secretario de la Defensa Nacional cuando 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero, fueron desaparecidos, el 26 de septiembre de 2014.

Desde el primer momento, cuando los normalistas y sus familias comenzaron a buscarlos, los militares negaron haber estado involucrados, a pesar de que las instalaciones del 27 Batallón de Infantería se ubica cerca de donde ocurrieron los hechos en Iguala.

La Sedena negó el acceso a las familias a las instalaciones del Batallón, aún cuando los estudiantes sobrevivientes aseguraron que militares estuvieron presentes cuando los atacaron.

Las familias acusaron a miembros del Ejército de haber participado directamente en la desaparición de los estudiantes e incluso de rendir falsas declaraciones.

Además, la CNDH reveló, en 2014, que 24 elementos de ese Batallón conocieron los hechos y un año después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó interrogar a esos militares.

La respuesta de Salvador Cienfuegos fue negativa:

“No puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron, hasta ahorita, ningún delito [...] yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales o los quieran interrogar para posteriormente hacer sentir que tienen algo qué ver y no apoyarlos, esa es mi posición y de ahí creo que no puedo ni debo salirme, porque perdería mucho de lo que soy”.

Salvador Cienfuegos en 2015