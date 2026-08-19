Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se reunió con Sara Carter y Kevin Brosseau tras la Conferencia Internacional para el Control de Drogas en Argentina.

El encuentro fue difundido por la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP) a través de sus redes sociales. Se habrían reunido para fortalecer la cooperación contra los cárteles.

Omar García Harfuch se reúne con Sara Carter y Kevin Brosseau en cooperación para combatir a los cárteles

Este martes 18 de agosto, Omar García Harfuch participó en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, realizada en Buenos Aires, donde se encontró con Sara Carter y Kevin Brosseau.

La ONDCP compartió en redes una fotografía de los tres funcionarios, quienes habrían acordado fortalecer la relación trilateral para combatir de manera conjunta a los cárteles de la droga en la región.

Omar García Harfuch, Sara Carter y Kevin Brosseau se reúnen para combatir a los cárteles (Captura de pantalla)

Durante su participación en la conferencia, García Harfuch presentó los principales resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad implementada durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Omar García Harfuch señaló que las organizaciones criminales operan a través de distintas fronteras, por lo que consideró necesario fortalecer:

Intercambio de información

Coordinación entre instituciones

Cooperación internacional para enfrentar sus actividades

García Harfuch destacó que México ha reforzado sus capacidades de inteligencia e investigación y detalló que, en la actual administración, han sido detenidas más de 63 mil 500 personas por delitos de alto impacto .

La reunión de Omar García Harfuch, Sara Carter y Kevin Brosseau refleja los esfuerzos de México, Estados Unidos y Canadá para coordinar estrategias contra los cárteles y las redes de tráfico de drogas.