Omar García Harfuch presentó en Buenos Aires los avances de México contra el crimen organizado durante la Conferencia Internacional para el Control de Drogas de la DEA.

“En México hemos aprendido que para enfrentar una amenaza de esta dimensión, era indispensable fortalecer primero las capacidades del Estado mexicano”. Omar García Harfuch, titular de la SSP

Harfuch presenta avances de México contra el crimen organizado ante la DEA (Omar García Harfuch)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana destacó la cooperación institucional y el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia, investigación y coordinación, que han permitido detener 92 objetivos prioritarios de Estados Unidos y desmantelar redes financieras del narcotráfico.

Agradeció al director de la DEA, Terrance Cole, por la confianza y aseguró que ninguna organización criminal puede superar la coordinación entre Estados.

Omar García Harfuch presenta avances de México contra el crimen organizado ante la DEA

Mediante redes sociales, Omar García Harfuch informó parte de su participación en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas de la DEA con los avances de seguridad en México.

Omar García Harfuch destacó que es gracias a la cooperación y fortalecimiento de las capacidades operativas en México que se han detenido objetivos prioritarios de distintos países.

Entre ellos, 92 objetivos de Estados Unidos de alto impacto, aunque también se ha logrado desmantelar la infraestructura del narcotráfico y sus redes financieras.

Todo ello como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que fortaleció la inteligencia e investigación, sin embargo, también señaló los ejes que se complementan.

Atención a las causas, con acciones para el acceso a los derechos así como los programas sociales, pero también, el fortalecimiento de la Guardia Nacional y la consolidación con las entidades.

Ante ello, Omar García Harfuch señaló que se han concentrado en los estados de México que tienen mayores delitos de alto impacto, lo que ha visto la disminución de la violencia.

Omar García Harfuch agradece a la DEA la cooperación institucional con México

Durante su discurso, Omar García Harfuch también agradeció a la DEA y a su director, Terry Cole, por mantener una cooperación institucional con las dependencias mexicanas.

Al respecto, Omar García Harfuch agregó que desde que Terrance Cole llegó a la DEA, la información ha fluido gracias a la confianza que se traduce en resultados para las naciones.

Agradeció la invitación para participar en dicha conferencia, ya que estaba rodeado de hombres y mujeres que se dedican a proteger a la sociedad frente organizaciones criminales.

Por ello, Omar García Harfuch sentenció que ninguna organización criminal puede ser más fuerte que los Estados cuando actúan en coordinación y determinación.