Una comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos acusó a la Administración para Control de Drogas (DEA), a cargo de Terry Cole, de dejar circular fentanilo por las calles, evitar decomisos y adoptar una posición de solo observadores.

La comisión emprendida por los republicanos, especialmente por el congresista James Comer, pidió registros al secretario de Justicia, Todd Blanche, para comprobar que se vigilaron pero no se incautaron grandes cargamentos de fentanilo.

La investigación se suma a la realizada en Nuevo México, epicentro de la crisis de fentanilo, donde informantes de la DEA revelaron que se les ordenó no incautar ciento de miles de pastillas de esa droga.

Cámara de Representantes reclama a la DEA no decomisar grandes cargamentos de fentanilo

La comisión de la Cámara de Representantes solicitó una respuesta a la DEA y reclamó que es inconcebible que no se interceptaran envíos de fentanilo, lo que constituye daños considerables y pérdida de vidas.

“Una política que les ordene no interceptar envíos cuantiosos es inconcebible y sin duda provoco un daño considerable y la perdida de vidas” James Comer. Representante por Kentucky

Una investigación de la agencia AP señaló que agentes de la DEA vigilaron pero no interceptaron grandes cargamentos de fentanilo en Nuevo México entre 2023 y 2025.

DEA justificaría investigaciones judiciales para no incautar fentanilo

Los motivos de fondo de no incautar los grandes cargamentos de fentanilo tendrían que ver con fortalecer las investigaciones antes de hacer decomisos y detenciones.

Una nueva política daría mayor discrecionalidad a diferencia de la política anterior de 2017 que pedía a los agentes de la DEA incautar el fentanilo “tan pronto como fuera posible”.

Previamente, Terry Cole, administrador de la DEA, ha señalado que sus investigaciones con complejas, están bajo la ley y buscan mantenerse 100 por ciento enfocados en el adversario.