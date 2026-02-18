La iniciativa conocida como Ley Valeria, que reconoce el acecho como delito en México, fue aprobada en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y contempla penas de hasta cuatro años de prisión para quien incurra en esta conducta.

La reforma busca incorporar el delito de acecho al Código Penal Federal, cerrando un vacío legal que impedía sancionar este tipo de violencia.

La propuesta fue impulsada por la diputada federal de Movimiento Ciudadano por Nuevo León, Iraís Reyes.

De uno a cuatro años de prisión por Ley Valeria que reconoce al acecho como delito en México

Con la aprobación de la llamada Ley Valeria, se impondrán penas de uno a cuatro años de prisión y hasta 400 días de multa a quien, de manera reiterada y sin consentimiento:

Vigile

Persiga

Intente comunicarse por cualquier medio

Acose de forma insistente

Estas conductas deberán alterar la tranquilidad, la seguridad o la vida cotidiana de la víctima para ser consideradas delito.

La pena aumentará cuando la víctima sea:

Menor de edad

Persona adulta mayor

Alguien en situación de vulnerabilidad

El objetivo central de la reforma es proteger la salud mental, la integridad y la libertad personal frente a conductas persistentes que generan miedo o afectaciones psicológicas.

¿Por qué se llama Ley Valeria?

La reforma recibe el nombre de Ley Valeria en honor a Valeria Macías, maestra y promotora cultural de Nuevo León, quien fue víctima de acecho durante cinco años sin que las autoridades pudieran intervenir debido a la falta de tipificación del delito.

Al celebrarse el avance legislativo, Valeria Macías, activista, feminista e impulsora de esta ley compartió en redes sociales, lo siguiente.

"Con lágrimas en los ojos y muchas emociones, hoy les comparto esta gran noticia” Valeria Macías, activista, feminista

Durante la discusión, la diputada Iraís Reyes se pronunció en contra del acecho.

“El acecho no es amor, no es interés, no es insistencia: es violencia. Y hoy el Congreso la nombra, la sanciona y la convierte en ley”. Iraís Reyes, diputada federal de MC

Ley Valeria avanza al pleno de la Cámara de Senadores

Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la reforma será turnada al pleno de la Cámara de Senadores para su votación definitiva.

De aprobarse, el acecho quedará formalmente incorporado al Código Penal Federal y será castigado en todo el país.

La Ley Valeria representa un avance en el reconocimiento legal de nuevas formas de violencia que anteriormente no podían ser sancionadas penalmente en México.