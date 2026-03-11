Una vez más, El Temach está en el centro de la polémica, ahora, por tergiversar la Ley Valeria, aprobada el pasado 28 de febrero de 2026 por la Cámara de Diputados.

Mediante la Mañanera del Pueblo, en la sección “Detector de Mentiras”, El Temach fue exhibido por asegurar que la reforma al Código Penal Federal tipifica como delito hablarle a una mujer sin su consentimiento.

Por lo que a través de la conferencia de este 11 de marzo de 2026 se aclara que la Ley Valeria sanciona el acecho “definido como un patrón de conducta reiterado, persistente y no deseado”.

Es decir, no basta con contactar a una mujer por cualquier medio y a cualquier hora, debe existir un acecho constante.

“Vigilar, seguir u hostigar, genera temor fundado y/o afecta estabilidad emocional de la víctima. Hablar a una mujer no es delito; el acoso y intimidación sistemática sí lo son” Detector de mentiras

🔴En la #MañaneraDelPueblo, el #DetectorDeMentiras mostró una campaña de desinformación sobre el falso financiamiento de campañas electorales por parte del gobierno de #Irán, la falsa hospitalización del expresidente López Obrador y hasta la presunta cancelación de habitaciones… pic.twitter.com/vVrSH93t0A — InfodemiaMx (@infodemiaMex) March 11, 2026

¿Qué dijo el Temach sobre la Ley Valeria?

Mediante su podcast, Luis Castillejas, mejor conocido como El Temach, aseguró que aunque la intención de la Ley Valeria es buena, está mal hecha.

Y es que la reforma abarca cualquier tipo de interacción, es decir, se castiga por el simple hecho de hablarle a una mujer.

“Es una ley que pasaron a México, donde ya es ilegal hablarle a un mujer, establecer cualquier tipo de contacto con una mujer sin su consentimiento explícito. Cualquier contacto es redes sociales, mensajes...“ El Temach

Incluso, el influencer -de 40 años de edad- aseguró que la Ley Valeria sirve para que los hombres no puedan voltear a ver a una mujer.

Declaraciones que ya fueron desmentidas. Esta ley castiga el acecho, el cual ocurre a través de:

Vigilancia y persecución constante

Observación y monitoreo de movimientos

Insistencia constante en establecer una comunicación forzada

Debido a que estas acciones alteran la tranquilidad, intimidad y vida cotidiana de una persona, se considera un delito.

El dictamen aprobado plantea sanciones de 2 a 4 años de prisión, además de multas que pueden alcanzar hasta 400 días de salario.

La iniciativa surgió tras el caso de Valeria Macías, una profesora que sufrió acecho en 2017 por parte de uno de sus alumnos.

Ante el temor por su vida, recurrió a autoridades para interponer una denuncia; sin embargo, le dijeron que no existía un delito específico que frenara y castigara la conducta de su acechador.