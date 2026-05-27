La noche del 14 de agosto de 2024 tuvo lugar el llamado “corralazo”, un hecho sin precedentes que Javier Corral revivió dos años después para presentar una denuncia por secuestro contra Maru Campos.

Todo comenzó cuando la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua desplegó un operativo en la CDMX para arrestar al exgobernador Javier Corral por los delitos de peculado y desvío de recursos.

Agentes irrumpieron en el restaurante Gin Gin donde estaba Javier Corral con la intención de detenerlo; sin embargo, fue liberado por la intervención del encargado de despacho de la Fiscalía de la CDMX, Ulises Lara.

En un operativo sorpresa de la Fiscalía de Chihuahua intentaron detener al exgobernador de la entidad, Javier Corral en la CDMX (Fotografía Cortesía)

Maru Campos denuncia uso del “corralazo” como parte de la persecución política en su contra

Las imágenes del exgobernador Javier Corral saliendo del restaurante Gin Gin junto a Ulises Lara, mientras los agentes chihuahuenses permanecían imposibilitados para detenerlo, se viralizaron rápidamente.

El momento fue nombrado por la opinión pública como el “corralazo”, un momento que fue revivido dos años después por el ahora senador morenista para denunciar a Maru Campos.

Según la gobernadora de Chihuahua, la denuncia fue presentada por el delito de secuestro, sobre el argumento de que el operativo para detener a Javier Corral en la CDMX fue ilegal y sin autorización del gobierno capitalino.

“Hace unas horas, durante la madrugada, recibí un citatorio para otra audiencia en CDMX por una denuncia que presentó Javier Corral en mi contra por supuesto secuestro... El muy vergonzoso caso del bar Gin Gin” Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Campos acusó que la nueva denuncia de Javier Corral no es un caso aislado, sino que se suma a otros señalamientos en su contra para atribuir a una “persecución política pura y dura”.

Javier Corral: Nuevo video muestra llegada de Ulises Lara (@AlexSanchezMx / Tomada de X)

Detención de Javier Corral era ilegal: Ulises Lara

En medio de la polémica, Ulises Lara argumentó que los agentes chihuahuenses habían actuado de manera ilegal al no contar con el oficio de colaboración interinstitucional para detener a Javier Corral fuera de su jurisdicción.

“Bajo ninguna circunstancia se trató de un rescate como equivocada y dolosamente se ha señalado, cumplimos estrictamente la ley” Ulises Lara

Lara afirmó que, sin la colaboración formal de la Policía de Investigación de la CDMX, los agentes de Chihuahua no tenían autorización para entrar en otra entidad y cumplir una orden judicial.