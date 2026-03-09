Desde Ecatepec, Estado de México, una joven impulsa la llamada “Ley Jacquie”, propuesta que busca amparar a mujeres que prestan dinero a exparejas o amigos y que, tras terminar la relación, se niegan a pagar.

La iniciativa surgió de su propia experiencia y será presentada en la Cámara de Senadores como un mecanismo de protección legal.

La promotora sostiene que este tipo de prácticas forman parte de los niveles bajos del violentómetro del IPN, pero que su prevención puede evitar formas más graves de violencia.

Proponen “Ley Jacquie” para amparar a mujeres que prestan dinero a sus exparejas

A través de redes sociales, una joven de Ecatepec, compartió la iniciativa que dejará en la Cámara de Senadores para hacer la “Ley Jacquie” en amparo a préstamos a exparejas.

La joven compartió haberle prestado dinero a un amigo que se decía “activista feminista”, pero luego de que ella le argumentó que había iniciado una relación con alguien más, este se ha negado a pagarle el dinero que le prestó.

Ante ello y luego de una denuncia en la Fiscalía donde le exigían comprobantes de préstamos, ha decidido proponer la “Ley Jacquie” pues hasta su abogada le argumentó que no existía ley que ampare en esto.

La propuesta de la “Ley Jacquie” argumenta el respaldo de la persona cuando le presta dinero a una expareja o amigo y tras terminara la relación, se desentienden del pago.

La joven asumió que aunque el préstamo que ella hizo fue de poca cantidad de dinero, en ocasiones esta confianza a exparejas llega a problemas en buró de crédito o con deudas de miles de pesos.

Por otra parte, compartió que estas acciones son una forma de exclavitud moderna hacia la persona y que lo correcto sería que cuando se decida denunciar no se cuestione la decisión del préstamo.

“Me gustaría quedar una ley contra novios, hombres, parejas deudores (...) no existía una ley que proteja a mujeres de hombres que se aprovechan de sus sentimientos de afecto o románticos para sacarles dinero (...)”. Joven que propone la Ley Jacquie.

“Ley Jacquie” como prevención a otros tipos de violencia

La joven que propone la “Ley Jacquie” argumentó que este tipo de violencia se incluyen en el violentómetro propuesto por el IPN, y que sería una forma de prevención.

La “Ley Jacquie” conformarían el tercer nivel de violencia -mentir, engañar- según esta escala. Sin embargo, la joven cree que esto podría ayudar a la prevención de escalar a los tipos de violencia más altos como el asesinato.