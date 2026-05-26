El senador Enrique Inzunza, compartió en la red social X, el poema “Termópilas”, escrito por Constantino Cavafis, uno de los poetas griegos más influyentes del siglo XX.

“Termópilas” fue escrito en el año 1901; sin embargo, algunas traducciones del poema compartido por Enrique Inzunza, fechan su versión final en 1903.

La traducción que compartió el senador de Morena, de 53 años de edad, reza:

Honor a aquellos que en sus vidas

custodian y defienden las Termópilas.

Sin apartarse nunca del deber;

justos y rectos en sus actos,

no exentos de piedad y compasión;

generosos cuando son ricos, y también

si son pobres, modestamente generosos,

cada uno según sus medios;

diciendo siempre la verdad,

mas sin guardar rencor a los que mienten.

Y más honor aún les es debido

a quienes prevén (y muchos prevén)

que Efialtes aparecerá finalmente

y pasaran los Persas.

Poema “Termópilas” de Constantino Cavafis (@InzunzaCazarez / X)

¿Qué significa “Termópilas”, poema de Constantino Cavafis?

Constantino Cavafis, quien murió el 29 de abril de 1933, en Alejandría, Egipto, escribió “Termópilas” como homenajes a las personas que defienden sus ideales y su deber aún cuando su derrota es inevitable ante situaciones adversas.

“Termópilas” se basa en la Batalla de las Termópilas, la cual tuvo lugar en agosto del 480 A.C.

Aquel año, ciudadanos griegos bajo el liderato del rey espartano Leónidas I, se enfrentaron al imponente ejército del Imperio persa comandado por Jerjes I durante las Guerras Médicas.

Pese a su gran desventaja, pero defendiendo sus ideales, los griegos resistieron durante varios días en el estrecho paso de las Termópilas antes de ser flanqueados por una traición de Efialtes, quien reveló un paso secreto a los persas.

Batalla de las Termópilas (Sobrehistoria / Sitio Web)

Constantine utilizó aquella batalla para simbolizar:

El valor

La dignidad

La victoria moral.

El valor del deber de personas rectas y justas, generosas y compasivas, que mantienen sus ideales y convicciones.

La dignidad de luchar en una guerra perdida y es que los espartanos y Leónidas sospechaban que Efialtes los traicionaría.

La victoria moral. La grandeza viene de hacer lo correcto y asumir la responsabilidad aún cuando el camino conduce a la derrota.

En una etapa más madura, el poeta encontró la grandeza en la resistencia ética y no en la victoria.