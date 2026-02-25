Movimiento Regeneración Nacional (Morena) buscará que la cartilla de vacunación sea un requisito obligatorio para permanecer e inscribir a niñas, niños y adolescentes en las escuelas.

“La Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública establecerán como requisito obligatorio la presentación de la Cartilla Nacional de Vacunación con el esquema completo correspondiente a la edad” Marina Vitela, diputada de Morena

La iniciativa, presentada por la diputada de Morena, Marina Vitela, busca reformar el artículo 144 de la Ley General de Salud para que sea obligatorio presentar el esquema completo de vacunación.

Esta propuesta responde al aumento de casos de sarampión en el país, los cuales suman 32 muertes y más de 11 mil contagios confirmados.

Alumnos (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

Cartilla de vacunación sería obligatoria en escuelas públicas y privadas con propuesta de Morena

La iniciativa de Morena implica que, para inscribirse y permanecer en una escuela, se presente obligatoriamente la cartilla de vacunación con el esquema completo correspondiente a la edad.

A fin de garantizar el interés superior de la niñez y el derecho a la protección de la salud, la medida aplicaría tanto para escuelas públicas como para las escuelas privadas.

“Deberá presentare el esquema completo correspondiente a la edad, para la inscripción y permanencia en las instituciones de educación básica, tanto públicas como particulares” Marina Vitela, diputada de Morena

Asimismo, plantea que los propios centros educativos faciliten jornadas de vacunación y orientación para padres y tutores, en coordinación con autoridades de salud.

¿Qué pasará con los niños no vacunados?

En caso de que un menor no esté vacunado, no será excluido del sistema educativo, sino que será canalizado al centro de salud más cercano para regularizar su cartilla de vacunación.

“En ningún caso, la falta de vacunas será motivo de exclusión definitiva del sistema educativo, debiendo la autoridad escolar canalizar de inmediato al menor a la unidad de salud más cercana para regularizar su esquema.” Marina Vitela, diputada de Morena