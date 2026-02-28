La Comisión de Estudios Legislativos del Senado aprobó una iniciativa para frenar el acoso de las llamadas comerciales y de spam, justificando que a veces estas son invasivas y rayan en el acoso.

De acuerdo con la información, esta iniciativa fue propuesta por la senadora Mayuli Martínez Simón, del Partido Acción Nacional (PAN), y se espera que en estos días avance la discusión al pleno.

Mayuli Martínez Simón, senadora del PAN (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Comisiones del Senado aprueban iniciativa para detener llamadas spam

La iniciativa para detener las llamadas de spam y el acoso telefónico comercial fue aprobada recientemente por la Comisión de Estudios Legislativos del Senado tras meses de estar trabajándose.

Desde diciembre de 2025, la propuesta para detener las llamadas de spam ya había sido dictaminada por la Comisión de Defensa de los Consumidores, por lo ya cuenta con el aval de un par de comisiones.

Mayuli Martínez Simón expresó que las llamadas para ofrecer servicios o para hacer cobros suelen ser excesivas y alcanzan el acoso telefónico, por lo que es necesario implementar mecanismos más estrictos.

Con la aprobación en la Comisión de Estudios Legislativos, la iniciativa para regular las llamadas de spam está lista para continuar el proceso y discutirse por el pleno del Senado.

Durante su participación, la panista Mayuli Martínez Simón destacó que el objetivo es cuidar el derecho a la privacidad en la era digital y evitar que los mexicanos vivan bajo un esquema de acoso telefónico.