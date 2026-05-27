La Feria Nacional Potosina 2026 presentó oficialmente su cartelera artística para este año, con Katy Perry como la principal figura internacional del evento.
Katy Perry confirmó en sus redes que participará en la FENAPO 2026 el próximo 25 de agosto en San Luis Potosí y destacó que este nuevo show será algo nuevo para sus fans, además de que será gratuito.
Katy Perry y decenas de artistas más confirmados para la FENAPO 2026 en San Luis Potosí
Este martes 26 de mayo, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona presentó la cartelera oficial de la FENAPO 2026, destacando la presencia de artistas de distintos géneros musicales.
La edición 2026 de la FENAPO buscará romper récord de asistencia y consolidarse como una de las ferias más importantes de México, combinando espectáculos gratuitos, actividades culturales y eventos gastronómicos.
Además de la cartelera internacional y nacional, la FENAPO 2026 tendrá a Guanajuato como estado invitado, por lo que contará con un pabellón especial dedicado a promover su riqueza.
Cartelera completa de la FENAPO 2026 en el Foro de las Estrellas de San Luis Potosí
Para la edición de la FENAPO 2026, la entrada al Foro de las Estrellas será totalmente gratuita y contratará con la participación de:
- 7 de agosto: Gloria Trevi
- 8 de agosto: Mötley Crüe
- 9 de agosto: Lila Downs
- 10 de agosto: Yandel Sinfónico
- 11 de agosto: Los influencers más grandes de México
- 12 de agosto: El Bogueto
- 13 de agosto: Javi
- 14 de agosto: Ramón Ayala
- 15 de agosto: Oscar Maydon
- 16 de agosto: Chihuahua Fest (con Conjunto Fénix, Pescadores del Río Conchos y La Maquinaria Norteña)
- 18 de agosto: Bizarrap
- 19 de agosto: Sin Bandera
- 20 de agosto: Kenia Os
- 21 de agosto: Laberinto y Los Herederos de Nuevo León
- 22 de agosto: Los Huracanes del Norte
- 23 de agosto: Los Acosta
- 25 de agosto: Katy Perry
- 26 de agosto: Santa Fe Clan
- 27 de agosto: Potosinazo (incluyendo a Vagón Chicano y Legítimo)
- 28 de agosto: Alameños de la Sierra
- 30 de agosto: Los Tigres del Norte
Cartelera completa de la FENAPO 2026 en el Palenque de San Luis Potosí
Como es de costumbre, la FENAPO 2026 tendrá otra sede de conciertos y esta será en el Palenque de San Luis Potosí que contará con los conciertos de:
- 7 de agosto: Remi Valenzuela
- 8 de agosto: Luis R Conriquez
- 9 de agosto: Conjunto Primavera
- 13 de agosto: María José
- 14 de agosto: Matute
- 15 de agosto: Chuy Lizárraga
- 16 de agosto: Cornelio Vega
- 20 de agosto: Horóscopos de Durango
- 21 de agosto: Grupo Firme
- 23 de agosto: Ha Ash
- 27 de agosto: Emmanuel y Mijares
- 28 de agosto: Marca Registrada
- 29 de agosto: Edén Muñoz
- 30 de agosto: Julión Álvarez