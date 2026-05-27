La Feria Nacional Potosina 2026 presentó oficialmente su cartelera artística para este año, con Katy Perry como la principal figura internacional del evento.

Katy Perry confirmó en sus redes que participará en la FENAPO 2026 el próximo 25 de agosto en San Luis Potosí y destacó que este nuevo show será algo nuevo para sus fans, además de que será gratuito.

Katy Perry encabeza la FENAPO 2026 en San Luis Potosí (Captura de pantalla)

Katy Perry y decenas de artistas más confirmados para la FENAPO 2026 en San Luis Potosí

Este martes 26 de mayo, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona presentó la cartelera oficial de la FENAPO 2026, destacando la presencia de artistas de distintos géneros musicales.

La edición 2026 de la FENAPO buscará romper récord de asistencia y consolidarse como una de las ferias más importantes de México, combinando espectáculos gratuitos, actividades culturales y eventos gastronómicos.

Además de la cartelera internacional y nacional, la FENAPO 2026 tendrá a Guanajuato como estado invitado, por lo que contará con un pabellón especial dedicado a promover su riqueza.

FENAPO 2026 (Redes sociales)

Cartelera completa de la FENAPO 2026 en el Foro de las Estrellas de San Luis Potosí

Para la edición de la FENAPO 2026, la entrada al Foro de las Estrellas será totalmente gratuita y contratará con la participación de:

7 de agosto: Gloria Trevi

8 de agosto: Mötley Crüe

9 de agosto: Lila Downs

10 de agosto: Yandel Sinfónico

11 de agosto: Los influencers más grandes de México

12 de agosto: El Bogueto

13 de agosto: Javi

14 de agosto: Ramón Ayala

15 de agosto: Oscar Maydon

16 de agosto: Chihuahua Fest (con Conjunto Fénix, Pescadores del Río Conchos y La Maquinaria Norteña)

18 de agosto: Bizarrap

19 de agosto: Sin Bandera

20 de agosto: Kenia Os

21 de agosto: Laberinto y Los Herederos de Nuevo León

22 de agosto: Los Huracanes del Norte

23 de agosto: Los Acosta

25 de agosto: Katy Perry

26 de agosto: Santa Fe Clan

27 de agosto: Potosinazo (incluyendo a Vagón Chicano y Legítimo)

28 de agosto: Alameños de la Sierra

30 de agosto: Los Tigres del Norte

Cartelera completa de la FENAPO 2026 en el Palenque de San Luis Potosí

Como es de costumbre, la FENAPO 2026 tendrá otra sede de conciertos y esta será en el Palenque de San Luis Potosí que contará con los conciertos de: