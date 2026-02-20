Partido Verde busca que antecedentes penales no impidan empleo en CDMX

Para fomentar la reinserción social, el Partido Verde presentó una iniciativa para evitar que los antecedentes penales dificulten la búsqueda de empleo en Ciudad de México (CDMX).

La propuesta fue presentada ante el Congreso de CDMX de parte de la diputada local Rebeca Peralta, quien aseguró la iniciativa busca fomentar la reinserción social sin eliminar delitos.

Partido Verde presenta iniciativa en CDMX para que antecedentes penales no impidan empleo

En sesión ordinaria del 17 de febrero, la diputada del Partido Verde presentó la iniciativa para la Ley de Sellado Automático de Antecedentes Penales para garantizar el derecho a la reinserción social.

Afirmó en este tenor que la ley limita la consulta de los antecedentes penales a las autoridades, como fiscalías o jueces, para evitar “cerrar las puertas” a una fuente de empleo.

La diputada del Partido Verde explicó que la Ley de Sellado Automático de Antecedentes Penales no aplica para delitos violentos, como lo son el homicidio o la violación.

Rebeca Peralta explicó que el proceso de sellado estará sometido por la comisión de delitos no graves, de bajo impacto o sin violencia, aunque tampoco debe existir reincidencia.

Asimismo, agregó que los antecedentes penales de una persona no serán eliminados o borrados, sino sólo se limitará la consulta y deberá existir una orden judicial de por medio.

Ley de Sellado Automático de Antecedentes Penales busca que no se impida empleo en CDMX

La diputada del Partido Verde explicó que los antecedentes penales no puede limitar otros derechos como el trabajo o la vivienda , así como tampoco la exclusión, debido a que paga su condena.

El Partido Verde propone que los antecedentes penales sólo puedan consultarse en casos estrictamente necesarios y sólo por autoridades competentes para que no se utilicen como discriminación.

Aclaró que la reinserción no es un privilegio, ya que se cumplió una sanción derivada de un delito, además de que obstaculizar la educación o el trabajo provoca regresar a delinquir en varios casos.