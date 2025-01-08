¿Qué es el acecho? En la Cámara de Diputados el PRI propone que se convierta en delito en México y que reciba una dura pena de cárcel; te decimos de qué se trata la iniciativa.

El delito de acecho si bien no está tipificado en el Código Penal Federal, sí hay diversos estados de México en donde se castiga con pena de cárcel, como Guanajuato y Coahuila.

Hay países como Canadá, Alemania, Brasil o España en donde el acecho sí se tipifica como delito y es castigado con cárcel, tal como se presenta en la iniciativa de la diputada del PRI; te decimos de qué trata la acción que quiere tipificar como delito.

¿Qué es el acecho? Se busca que se tipifique como delito

En la iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados se formula qué es el acecho, conducta que consiste en seguir, vigilar o comunicarse de manera persistente con alguien en contra de su voluntad, principalmente contra mujeres.

El acecho se debe distinguir del bullying, ya que el también conocido como stalking es la obsesión de una persona por otra que escala a acciones como el monitoreo, seguimiento, vigilancia y produce incluso estrés emocional.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos también define el acecho como un patrón de atención repetida no deseada dirigido a una persona en específico que le produce miedo, que también sería una forma de poder y control.

A esto se agrega el significado de la Real Academia de la Legua Española que define el acecho como vigilancia y espionaje, que también se conoce como stalking, que puede adoptar diferentes formas:

amenazas en contra de una persona y sus allegados

comunicación no consensuada, es decir, llamadas repetitivas o diferentes intentos de contactar

cercanía física repetitivo o espionaje, que es donde entra el seguimiento y la observación persistente a distancia

acoso

Debido a que el acecho es la conducta reiterada, es decir, en más de dos ocasiones, puede atentar contra la seguridad, libertad e intimidad de una persona, por lo que la víctima podría tener una alteración en su vida y cotidianidad.

¿Qué es el acecho? (Pixabay)

Delito de acecho en México: Iniciativa propone pena de cárcel para quien lo cometa

Desde el pasado 8 de octubre, la diputada del PRI, Verónica Martínez, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y que se tipifique el acecho como delito en México.

Acorde con lo señalado en la iniciativa que busca tipificarlo como delito en México, se reformaría el artículo 259 Ter del Código Penal Federal, en el que se define qué es el acecho y que se considerará como tal cuando la conducta es reiterada.

De tipificarse el acecho como delito en México, la pena de cárcel correspondería desde los 6 meses hasta los 2 años de prisión, más una multa de hasta 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Sin embargo, aumentará la pena de cárcel si se descubre que el acechador tiene en su posesión un arma al momento de acercarse a la víctima o viole una orden de restricción.

Otros agravantes en el delito de acecho en México de tipificarse serían si el perpetrador ya lo había cometido antes, que sea en contra de un menor o el acechador sea un funcionario público.