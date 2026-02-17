La diputada de Morena, Dolores Padierna, propuso una reforma al Código Penal para castigar con hasta 40 años de cárcel la injerencia extranjera en elecciones.

De acuerdo con la legisladora, es importante legislar el castigo a la injerencia, así como a los golpes de Estado como traición a la patria.

Padierna va por 40 años de cárcel por injerencia extranjera en elecciones

Dolores Padierna presentó una iniciativa para reformar la fracción I del artículo 123 del Código Penal Federal en materia de soberanía nacional.

DE acuerdo con la iniciativa, se debe de castigar “los golpes de Estado, las injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano” como traición a la patria.

La iniciativa busca reformar dicha fracción de forma que quede:

“Artículo 123: Se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes: I: Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero” Propuesta de reforma al artículo 123 del Código Penal Federal

Dolores Padierna quiere castigar golpes de Estado e injerencia en elecciones

La iniciativa de reforma al Código Penal Federal busca castigar como traición a la patria al mexicano que cometa o busque un golpe de Estado, así como la violación al territorio nacional y la injerencia en elecciones.

De aprobarse la reforma presentada por Dolores Padierna, se castigarán estos delitos con castigos de entre 5 y 40 años de cárcel.

De acuerdo con la legisladora, el objetivo de esta reforma es “armonizar” el Código Penal con la reforma constitucional publicada en abril de 2025.

Dicha reforma modificó el artículo 40 del Código Penal Federal para establecer que México no aceptará intervenciones extranjeras, ni injerencias en elecciones, ni violaciones a su soberanía territorial.