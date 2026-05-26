Emiliano Rojas se ha consolidado como uno de los rostros jóvenes en la política actual, desempeñándose como presidente de Relevo Mexicano y actual coordinador de asesores en la Cámara de Diputados.

Su perfil combina el activismo comunitario a ras de suelo con la estrategia legislativa en San Lázaro, posicionándolo como una figura emergente dentro de los nuevos cuadros políticos de la Ciudad de México.

Pero ¿quién es Emiliano Rojas? Te decimos todo lo que se sabe del coordinador de asesores de la Cámara de Diputados.

¿Quién es Emiliano Rojas?

Emiliano Rojas es coordinador de asesores de la Cámara de Diputados y cercano colaborador de Ricardo Monreal. Recientemente tuvo gran relevancia por las denuncias que interpuso su madre contra varias personas.

¿Quién es Emiliano Rojas? (Emiliano Rojas)

A través de redes sociales, Emiliano Rojas se deslindó de las acciones de su madre y se dijo en favor de la libertad de expresión, ya que Mariana Gutierrez denuncia a algunos periodistas por difamación.

A diferencia de otros funcionarios, Emiliano Rojas mantiene un perfil relativamente bajo y no cuenta con una biografía institucional ampliamente disponible en portales oficiales o currículums públicos accesibles.

¿Qué edad tiene Emiliano Rojas?

La edad de Emiliano Rojas es desconocida.

¿Qué signo zodiacal es Emiliano Rojas?

Dado que no se conoce la fecha de nacimiento de Emiliano Rojas, su signo zodiacal también es desconocido.

¿Emiliano Rojas está casado?

Se desconoce si Emiliano Rojas tiene esposa o mantiene una relación sentimental.

¿Emiliano Rojas tiene hijos?

No hay información que revele que Emiliano Rojas tenga hijos.

¿Quién es Emiliano Rojas? (Emiliano Rojas)

¿Qué estudió Emiliano Rojas?

Las redes sociales señalan que Emiliano Rojas estudió en la Universidad Anáhuac y en la UNAM, aunque no especifica

¿Cuál es la trayectoria de Emiliano Rojas?

Actualmente, Emiliano Rojas se desempeña como coordinador de asesores en la Cámara de Diputados y trabaja de cerca en temas de relevo generacional junto a figuras como el legislador Ricardo Monreal.

Bajo el liderazgo de Emiliano Rojas, la agrupación “Revelo Mexicano” realiza actividades como: