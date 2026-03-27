Dos embarcaciones que se dirigían a Cuba con ayuda humanitaria desaparecieron mientras se dirigían a la isla.

Ante la desaparición de las embarcaciones que zarparon de Isla Mujeres el pasado 20 de marzo, se activó el Plan Marina para su búsqueda y localización.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó su preocupación por la desaparición de los navíos que se dirigían hacia su país con ayuda solidaria.

Desaparecen embarcaciones de ayuda humanitaria para Cuba que partieron desde México

Dos embarcaciones zarparon el pasado 20 de marzo con ayuda humanitaria de México hacia Cuba; sin embargo, en medio de su camino desaparecieron.

Se trata de dos pequeñas embarcaciones vinculadas con Nuestra América, conocida como la flotilla Sumut, que partieron con destino a La Habana.

Se esperaba que las embarcaciones tardaran un total de 3 días en llegar a su destino; sin embargo, para este 27 de marzo ambos navíos siguen desaparecidos.

Ante la desaparición, la Secretaría de Marina activó el Plan Marina para la localización de los dos veleros que navegan con 9 tripulantes y ayuda humanitaria como:

víveres

suministros básicos

medicamentos

paneles solares

El Plan Marina desplegó unidades aéreas y de superficie para la localización de las dos embarcaciones desaparecidas.

Asimismo, alertó a los barcos mercantes en la zona del golfo de México y Mar Caribe para que apoyen con la localización de las embarcaciones con las que se perdió el contacto.

Sheinbaum confirma búsqueda de embarcaciones; Díaz-Canel expresa su preocupación

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, compartió que este viernes 27 de marzo llegó a La Habana un barco de la Secretaría de Marina con ayuda humanitaria que zarpó del mismo lugar que las embarcaciones perdidas.

Asimismo, resaltó que en cuanto el buque que realizaba el seguimiento de las embarcaciones perdió la comunicación ellas se inició con el protocolo de búsqueda.

“El barco de la Secretaría de la Marina arribó hoy en la mañana, una nueva ayuda humanitaria. Hay un barco, un pequeño velero, dos embarcaciones que se sigue en búsqueda de ellos… Hay un barco de Marina que dio seguimiento a un buque que salió, que ya llegó, de una brigada internacional y otros dos pequeños barcos ese mismo buque les estaba dando seguimiento. Tuvo contacto con ellos y luego de unas horas ya no tuvo contacto…a partir de ahí inició un proceso de búsqueda” Claudia Sheinbaum

Por su parte, Miguel Díaz-Canel expresó la preocupación de Cuba por la desaparición de las dos embarcaciones que transportan ayuda solidaria para su país.

Asimismo, señaló que desde su gobierno se está haciendo “todo lo posible en la búsqueda y salvamento de estos hermanos de lucha”.

“Expresamos nuestra especial preocupación por las dos embarcaciones mexicanas que transportaban ayuda solidaria a #Cuba como parte del #ConvoyNuestraAmérica. Desde nuestro país hacemos todo lo posible en la búsqueda y salvamento de estos hermanos de lucha” Miguel Díasa-Canel