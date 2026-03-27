Horas antes de que la Guardia Costera de Estados Unidos informará que este 27 de marzo llegaron a Cuba dos embarcaciones mexicanas que fueron reportadas como desaparecidas, Sheinbaum abordó el tema.

Desde Palacio Nacional y durante la Mañanera del pueblo, Claudia Sheinbaum, de 63 años de edad, dijo estar enterada de la presunta desaparición de las embarcaciones.

Indicó que un buque de la Secretaría de Marina (Semar) arribó en la isla con nueva ayuda humanitaria ; sin embargo, aún faltaban dos veleros cuyo paradero era desconocido.

Explicó que las embarcaciones acompañaban a un buque trasladaba ayuda humanitaria proveniente de brigadistas internacionales.

“Se sigue en búsqueda. Hay un barco de Marina que dio seguimiento a un buque que salió, que ya llegó, de una brigada internacional, y dos pequeños buques, ese mismo barco les estaba dando seguimiento, tuvo contacto con ellos y después de unas horas ya no tuvo contacto con ellos, y a partir de entonces siguen en la búsqueda” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Embarcaciones mexicanas sí llegaron a Cuba

Aunque inicialmente se reportaron como desaparecidas, las embarcaciones mexicanas, inicialmente reportadas con con nueve tripulante a bordo: seis hombres, dos mujeres y un menor de tres años, sí llegaron a Cuba.

Este viernes, autoridades estadounidenses, vía AFP, reportaron la llegada de una segunda ayuda humanitaria, proveniente de México.

“La Guardia Costera de Estados Unidos recibió hoy a las 10H36 (14H36 GMT), un informe de que las dos embarcaciones transitaron con seguridad hasta Cuba” AFP

Como parte del convoy internacional “Nuestra América”, que busca aliviar la crisis económica en Cuba, las embarcaciones partieron de Isla Mujeres y Yucatán, el 21 de marzo.

Su llegada estaba programada para el 24 y 25 de marzo, ya que tenía como objetivo aminorar el impacto que ha tenido el bloqueo petrolero de Estados Unidos.

Para ello, trasladaban ayuda humanitaria como alimento, artículos de primera necesidad, productos de higiene, medicamentos y paneles solares.

Al no llegar en el tiempo programado, la Semar, en coordinación con agencias consignatarias y Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, activó protocolos de búsqueda y rescate.

Inevitablemente la presunta desaparición activó una alerta entre autoridades debido al bloqueo económico de Estados Unidos hacia Cuba que ha estado vigente desde hace más de 60 años y se ha endurecido progresivamente.