Cuba se abrió al comercio con empresas de Estados Unidos, ello mediante inversiones privadas de estadounidenses y de cubanos en el exterior.

“Cuba está abierta a mantener una relación comercial fluida con empresas estadounidenses… también con cubanos residentes en Estados Unidos y sus descendientes” Oscar Pérez-Oliva Fraga. Viceprimer ministro de Comercio Exterior de Cuba

Cuba invitó a los cubanos en el exilio a “ser protagonistas de su economía” mediante proyectos de infraestructura, banca, agricultura y otros sectores.

El anuncio e invitación fueron realizados por el viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, Oscar Pérez-Oliva Fraga.

TV de Estados Unidos transmite invitación de Cuba a invertir en la isla

La entrevista del funcionario cubano fue difundida el lunes en la cadena de televisión de Estados Unidos NBC.

Los migrantes y extranjeros podrán tener negocios en Cuba, situación que sería nueva desde el embargo de Estados Unidos en 1962.

Cuba abre su economía a Estados Unidos en medio de apagones

El anuncio se da en medio de la crisis humanitaria de Cuba generada por la crisis energética provocada por el gobierno de Donald Trump.

Actualmente Cuba se mantiene con largos apagones y como consecuencia con acceso limitado a internet.

No obstante, Estados Unidos mantiene amenazas de sanciones a países que ayuden a Cuba como lo hacía México con el envío de petróleo.