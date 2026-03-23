Claudia Sheinbaum, presidenta de México, informo que está revisando los mecanismos para que empresarios mexicanos hagan llegar inversiones a Cuba.

“Cuba acaba de decir… que abre su economía de distintas maneras, habría que entender cuáles son esos mecanismos para ver si empresarios mexicanos no quieren invertir en Cuba… estamos viendo los alcances…” Claudia Sheinbaum

Así lo dijo en su conferencia mañanera de este 23 de marzo al recordar que el titular del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, Oscar Pérez-Oliva Fraga, anunció en la televisión estadounidense días atrás que Cuba abre su economía a inversionistas estadounidenses y a cubanos en el exilio, sobre todo lo que se encuentran en ese país.

Claudia Sheinbaum dio a conocer la posibilidad de que también inviertan empresarios mexicanos al aclarar que no hay un llamado para que la población mexicana salga de Cuba ante un posible ataque de Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum reconoce conversaciones entre Cuba y Estados Unidos; pero reitera posibilidad de mediar

Claudia Sheinbaum dijo que México ha hecho saber a Estados Unidos y Cuba que está dispuesto a mediar para un posible diálogo, aunque se sabe que este ya existe entre ambos países.

“Es público que ellos tienen conversaciones, Estados Unidos y Cuba… nosotros hablamos con el gobierno de Cuba y hablamos con el gobierno de Estados Unidos…” Claudia Sheinbaum

La presidenta de México dijo que nuestro país siempre ha apoyado la autodeterminación de los pueblos y se ha posicionado en contra del bloqueo estadounidense desde la década de los 60s.

Además, recordó que el país está contra de sanciones para que llegue combustible a Cuba porque son acuerdos de un país con otro.

México envía otro barco de ayuda humanitaria a Cuba

Claudia Sheinbaum anunció que este lunes 23 de marzo partirá otro barco de ayuda humanitaria desde México rumbo a Cuba y que se seguirá enviando apoyo en el futuro.

También dijo que hay apoyo a las brigadas internacionales que van en barcos de menor tamaño y que parten de Puerto Progreso, Yucatán, a Cuba.

Al reiterar que no debe haber invasión, dijo que la Organización de Naciones Unidas (ONU) también debería enviar ayuda humanitaria a Cuba.